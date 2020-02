Une nouvelle vidéo pour Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch

Nintendo dévoile une nouvelle vidéo du jeu le plus attendu du début de l’année, Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, via les pubs TV Nintendo Switch My Way.

Animal Crossing: New Horizons arrive sur Nintendo Switch le 20 mars 2020 !

Si l’agitation de la vie moderne vous épuise, Tom Nook vous réserve un nouveau produit que vous allez adorer… la formule Évasion île déserte de Nook Inc. !

Vous avez probablement déjà croisé la route de personnages attachants, passé d’excellents moment en compagnie des villageois, et peut-être avez-vous même rendu service à la communauté. Mais au fond, n’y a-t-il pas une part de vous-même qui aspire à davantage… de liberté ? Une opportunité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez ? Alors peut-être qu’une longue marche sur la plage d’une île déserte à la nature luxuriante est exactement ce qu’il vous faut !

Vivez une existence paisible pleine de charme, tout en travaillant d’arrache-pied pour faire de votre nouvelle vie celle dont vous rêvez.

Collectez des ressources pour créer toutes sortes de choses, des objets nécessaires à votre bien-être aux outils les plus utiles. Renforcez votre lien avec la nature en interagissant avec les fleurs et les arbres de manières inédites. Faites-vous un petit chez-vous idéal en vous affranchissant des codes de la décoration intérieure et extérieure.

Tissez des liens avec les nouveaux arrivants, admirez le passage des saisons, sautez à la perche par-dessus les rivières et plus encore !

Caractéristiques :