Célébration de la Journée Pokémon et découverte d’un nouveau Pokémon Gigamax dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

Londres, Royaume-Uni — le 5 février 2020 — The Pokémon Company International a aujourd’hui révélé de nouveaux évènements permettant aux fans de célébrer la Journée Pokémon de cette année, ainsi que la découverte d’un nouveau Pokémon Gigamax dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Journée Pokémon 2020

C’est le 27 février 1996 que les premiers jeux vidéo Pokémon, Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte sont sortis au Japon, marquant ainsi le coup d’envoi d’un phénomène planétaire qui deviendra une des licences les plus populaires et les plus influentes au monde. Chaque année, The Pokémon Company International commémore cette date au travers de divers évènements permettant aux fans de célébrer leur amour pour les Pokémon. En plus de l’annonce de la sortie mondiale sur Netflix du dernier film animé Pokémon et des promotions annoncées ci-dessus, plusieurs autres acteurs de la franchise, comme le jeu mobile Pokémon Masters, Pokémon Shirts présenté par Original Stitch, et bien d’autres encore, révéleront également leurs plans pour cette Journée Pokémon. Les fans pourront se tenir informés des dernières actualités grâce aux divers réseaux sociaux @PokémonFR et en prenant part à la conversation avec le hashtag #JourneePokemon.

Élection des Pokémon de l’année grâce à la recherche Google

La première élection des Pokémon de l’année démarre aujourd’hui. En partenariat avec Google, tous les fans pourront voter pour leurs Pokémon favoris en tapant « Vote Pokémon » dans le moteur de recherche. L’écran de vote apparaîtra dans les résultats et huit catégories seront disponibles. Il est possible de voter une fois par catégorie et par jour, et ce jusqu’au vendredi 14 février à 13 h 59 UTC. Les résultats seront annoncés lors de la Journée Pokémon sur Pokemon.fr.

Pokémon GO

The Pokémon Company International a récemment annoncé que le film d’animation Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution sera disponible sur Netflix lors de la Journée Pokémon. Dans l’attente de cette sortie mondiale, Mewtwo en Armure apparaîtra dans les Raids légendaires de Pokémon GO à partir du 25 février. Par ailleurs, afin de rester dans le thème du film, une sélection de Pokémon présents dans le long-métrage apparaîtra plus souvent. Des clones de certains Pokémon comme Florizarre, Tortank ou Dracaufeu pourront être croisés dans les Raids de Pokémon GO, et le clone de Pikachu pourra faire irruption dans les photos prises à partir de l’application. Ce n’est pas tout, car les joueurs pourront croiser des Pikachu et Évoli sauvages portant des chapeaux festifs, ainsi que des Bulbizarre, Carapuce et Salamèche arborant le même style et pouvant sortir des Œufs de 7 km. En guise de bonus, les joueurs pourront effectuer deux Échanges spéciaux pour célébrer la Journée Pokémon entre amis.

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

The Pokémon Company International a aujourd’hui confirmé l’existence d’un nouveau Pokémon fabuleux pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Des informations sur ce Pokémon seront révélées lors de la Journée Pokémon afin célébrer cette nouvelle découverte. En plus de cela, les joueurs peuvent d’ores et déjà croiser au cours de raids Dynamax des Crèmy spéciaux (plus d’infos sur Pokemon.fr Ceux-ci pourront se gigamaxer une fois qu’ils auront évolué en Charmilly.[1]Pour les fans les plus impatients, The Pokémon Company International a aujourd’hui annoncé la découverte du Salarsen Gigamax, dont voici les caractéristiques :

Salarsen Gigamax

Type : Électrik/Poison

Taille : 24 m ou plus

Poids : ???,? kg

Talent : Punk Rock / Plus / Moins

Les attaques de type Électrik que connaît Salarsen Gigamax se transforment en Choc G-Max. La capacité Choc G-Max ne se contente pas d’infliger des dégâts, elle peut également empoisonner ou paralyser tous les ennemis !

Les compétitions en ligne ont également démarré dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch, et des changements ont été effectués au niveau de leur fonctionnement. De ce fait, les joueurs devront associer leur compte Nintendo et leur compte au Club des Dresseurs Pokémon pour pouvoir recevoir des Championship Points (CP) au terme des compétitions en ligne qui en octroient. L’association n’est pas nécessaire pour participer, mais ils ne pourront pas en remporter s’ils ne le font pas.

