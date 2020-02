Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Nintendo Switch) – la preview

Après Mega Man Legacy Collection 1+2 et Mega Man X Legacy Collection 1 et 2, c’est au tour des Mega Man Zero et ZX de se voir offrir une compilation sur Nintendo Switch. Le studio CAPCOM proposera ainsi aux fans de posséder une bonne partie de la collection des jeux de la saga sur Switch et aux néophytes de la découvrir.

Que contient Mega Man Zero/ZX Legacy Collection ?

Au lancement du jeu, vous arrivez sur un bel écran titre mettant en avant les héros de ces deux séries. Vous devrez alors choisir Z ou ZX.

En choisissant Z, vous arriverez vers le sous-menu des Mega Man Zero, qui regroupe les 4 épisodes sortis sur Game Boy Advance entre 2002 et 2005. Pour chacun des jeux, vous aurez le choix entre 2 versions : anglaise ou japonaise. Eh oui, pas de version française pour ces 4 titres : Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, 3 et 4.

Il s’agit de simples portages sur Switch avec la possibilité d’étirer l’écran ou de choisir un habillage et d’appliquer un filtre graphique pour améliorer très légèrement le rendu global du jeu. Pour jouer en mode portable, ça suffit, sur un écran de TV c’est un peu dommage de ne pas avoir fait d’effort… Mais après tout, Mega Man Zero, c’est du rétro gaming… trop modifier les jeux originaux leur aurait fait perdre une partie de leur charme.

Le sous-menu ZX vous permettra d’accéder aux jeux Mega Man ZX et Mega Man ZX Advent sortis initialement en 2006 et 2008 sur DS. Là, aussi, il s’agit d’un simple portage des jeux initiaux. Une adaptation a cependant été nécessaire pour pouvoir afficher les deux écrans de la DS sur celui de la Switch.

Cette fois les deux titres sont en français ! Ce qui est très agréable, même si l’anglais utilisé dans les Mega Man Zero reste abordable.

L’intérêt et la valeur de ces deux portages ?

L’intérêt est double ! D’une part, les fans de la série pourront rejouer à ces jeux depuis leur Switch et retrouver les mêmes sensations qu’à l’époque puisque le gameplay et les menus sont identiques. Et d’autre part, les joueurs qui ne connaissent pas la série, comme moi, et qui souhaitent la découvrir pourront le faire simplement avec leur Switch.

Les jeux ont, comme pour les autres compilations Mega Man sorties plus tôt sur Switch, bénéficié d’un simple portage. On retrouve donc le même gameplay exigeant et les musiques qui caractérisent la série des Mega Man. Tout l’univers de la saga est là.

Il est difficile de juger la valeur du portage des jeux sans avoir joué aux versions initiales, mais le plaisir est au rendez-vous pour chacune des versions présentes sur cette compilation. Le gameplay exigeant caractéristique des Mega Man vous rendra fier lorsque vous arriverez à la fin d’un niveau ou lorsque vous aurez assimilé le pattern d’un boss. C’est en grande partie le charme de la saga et il est toujours bien présent sur ce portage sur Nintendo Switch. Vous aurez d’ailleurs accès à deux modes de jeu : débutant et normal. Le mode débutant vous permettra d’appréhender la série en « roulant » sur les niveaux tout en gardant l’intérêt des combats de boss. Le mode normal sera quant à lui un bon challenge. Il existe peut-être un mode extrême, mais je n’ai pas été suffisamment loin pour le débloquer.

Bien entendu, ces jeux d’action/plateforme rétro seront l’occasion pour les joueurs les plus endurants de s’entrainer aux speedruns. Chacun des six jeux de cette compilation s’y prête parfaitement.

Cette compilation sortira sur Nintendo Switch le 25 février prochain au prix de 29€99 sur l’eShop de Nintendo.