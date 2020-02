Mystery Investigations 1 et Secret Of Magic 1+2 arrivent en version physique sur Nintendo Switch

Just For Games, éditeur et distributeur français, est heureux de vous annoncer l’arrivée de deux nouvelles compilations de jeux inédites : Mystery Investigations 1 et Secret Of Magic 1+2.

Ces deux titres seront édités en version physique en Europe par Just For Games. Ces deux compilations proposent des expériences de jeux dans des genres de jeux inédits en version physique ! Les deux titres sortiront le 28 février 2020.

Mystery Investigations 1 contient les jeux d’objets cachés Path Of Sin : Greed ainsi que Noir Chronicles : City Of Crime. Ces deux jeux édités à l’origine par Artifex Mundi proposent des enquêtes policières qui vont vous tenir en haleine. Inspectez, investiguez et résolvez les enquêtes !

Mystery Investigations 1

PATH OF SIN: L’AVARICE

C’était censé être une simple affaire de suicide ; une inspection rapide et beaucoup de paperasse. Mais plus on s’intéresse à cette île perdue et aux relations familiales de ses propriétaires, plus l’affaire devient complexe et obscure.

NOIR CHRONICLES: LA CITÉ DU CRIME

Marchez dans les pas d’Alfred Fox, un détective privé qui a l’art de s’attirer des ennuis, et affrontez le danger qui menace votre ex petite amie Barbara LePurr. En utilisant votre intuition et des techniques d’investigation, vous suivrez l’intrigue et ferez face à plusieurs conséquences parfois mortelles.

Secret Of Magic 1+2

SECRETS OF MAGIC 1 THE BOOK OF SPELLS

Le même jour, Victoria apprend que sa tante est une sorcière, qu’elle-même est une sorcière et que ses parents disparus sont toujours en vie !

Plongez dans l’univers de sorcellerie et apprenez l’art délicat de la magie.

Serez-vous à la hauteur ? Vous le saurez en jouant et en accomplissant les plateaux de Match-3 de Secrets of Magic The Books of Spells !

SECRETS OF MAGIC 2 WITCHES AND WIZARDS

Après avoir appris l’art de la magie et être devenue une vraie sorcière, Victoria est prête à poursuivre la diabolique Agnès et à libérer ses parents. Des sorcières et des sorciers unis dans la lutte contre le mal !

Plongez dans une aventure passionnante en faisant correspondre votre chemin à travers une terre magique et dangereuse pour vaincre le mal ultime.

Prenez votre baguette et préparez-vous à la bataille dans Secrets of Magic 2 Witches and Wizards.