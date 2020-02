Top des ventes des deux dernières semaines au Japon : Ring Fit Adventure leader !

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes des deux dernières semaines au Japon (du 27 au 2 février 2020).

Aucune sortie majeure cette semaine, le podium est donc composé des deux gros jeux du moment, Pokémon et … Ring Fit Adventure qui n’en fini plus de surprendre.

01./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 30.111 / 652.757 (-23%)

02./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 29.429 / 3.379.737 (-22%)

03./01. [PS4] Yakuza: Like a Dragon <ADV> (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 21.158 / 217.870 (-47%)

04./04. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot <RPG> (Bandai Namco Games) {2020.01.16} (¥7.600) – 13.866 / 129.072 (-46%)

05./05. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 11.958 / 132.531 (-7%)

06./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.592 / 3.543.321 (+7%)

07./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.067 / 1.243.560 (-7%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.810 / 2.756.492 (+9%)

09./12. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.781 / 1.330.145 (+5%)

10./10. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.640 / 3.306.848 (-5%)

Sans aucune raison, nouvelle hausse pour la Nintendo Switch qui commence son année bien plus fortement qu’en 2019, qui était déjà une année record ! Cette année encore risque d’être folle pour la console hybride de Nintendo. La courbe de vente dépasse déjà celle de la GBA (voir plus bas)