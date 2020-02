Tour d’actualité Nintendo Switch: 12 nouveaux jeux annoncés, trailers, versions physiques et autres

Encore une belle journée pleine d’informations.

On commence avec la première vidéo du retour de Ty the Tasmanian Tiger qui arrivera fin mars sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Décidément très actif en ce moment, One Piece Pirate Warriors 4 revient aujourd’hui avec de nouvelles vidéos. One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.

Le dernier numéro de Famitsu a révélé la date de sortie de Kowloon Youma Gakuen Ki : L’origine de l’aventure au Japon. Le lancement du titre est prévu pour le 4 juin 2020, et son prix est de 5 800 yens. Une édition limitée sera également disponible pour 15 800 yens, qui comprend le jeu, ainsi qu’une figurine de Koutarou Minakami, un CD de théâtre et un livre d’art.

Une version physique de Little Town Hero sera lancée au Japon le 23 avril 2020. Le titre sera lancé par Rainy Frog, qui a réalisé une bande-annonce spéciale pour la sortie physique.

3000th Duel arrivera sur Nintendo Switch le 19 février. 3000th Duel est un jeu d’aventure et d’action offrant une expérience de combat palpitante et effrénée. Battez-vous contre des monstres à votre propre façon et explorez un monde aux profondeurs inconnues afin de révéler un immense secret.

Un héros est jeté dans l’inconnu, sans mémoire digne de ce nom.

Il a un mystérieux masque sur son visage.

Le héros se lance dans une aventure visant à détruire des créatures diaboliques et récupérer des fragments de mémoire.

À mesure que le héros s’approche de la fin de son aventure, il découvre l’incroyable vérité sur sa propre existence.

Explorez un monde gigantesque composé de plus de 300 zones naturellement reliées !

Des monstres terrifiants, de nombreuses actions de plateformes et des mystères vous y attendent.

Affrontez plus de 150 types de monstres et leaders en utilisant les capacités spéciales des armes que vous découvrirez au fur et à mesure !

– Attaques rapides avec des armes à lame

– Attaques lourdes avec des glaives

– Attaques stratégiques et à longue portée avec des lances

Récupérez des pouvoirs éparpillés dans différentes zones et utilisez la magie défendue !

Servez-vous des pouvoirs et des objets découverts sur le chemin de l’exploration et

personnalisez votre personnage en fonction de votre style de combat.

Mass Creations Games présente un autre trailer de son jeu Shing! qui sera lancé pour le 2ème trimestre 2020 sur la Nintendo Switch.

DevilishGames annonce jeu King Lucas sur la Nintendo Switch pour le disponible le 21 février sur le Nintendo eShop à un prix de 4.99€.

Jouez en faveur du roi Lucas et de l’amour de trois princesses. Un château sera construit au hasard et vous devrez les trouver dans une petite zone de celui-ci. Vous pouvez vous déplacer horizontalement et verticalement à travers les pièces jusqu’à ce que vous atteignez votre objectif. Une fois que vous aurez réussi, le château deviendra de plus en plus difficile, une plus grande zone sera déverrouillée et l’expérience deviendra plus hardcore lorsque la princesse se perdra dans un château entièrement déverouillé avec plus de 1.000 chambres.

Sortie annoncé pour Kitty Powers’ Matchmaker sur la Nintendo Switch dans quelques jours, il est même en précommande à 10.63€ au lieu de 13.29€ (une réduction de 20% valable jusqu’au 16 janvier).

LocO-SportS arrive sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch le 7 février et en précommande à un prix de 5.99€.

Dogmelon Games a annoncé que Baron : Fur is Gonna Fly allait sortir sur Switch le 4 mars pour 20$.

Arc System Works a annoncé le lancement de Kunio-kun Retro Brawler Bundle, une collection de jeux beat’em up légendaires pour consoles d’arcade et consoles classiques. Il sera lancé pour Switch via l’eShop le 20 février. Kunio-kun Retro Brawler Bundle comprend dix-huit titres, dont sept jeux Double Dragon et Kunio-kun vintage des années 80 et 90, et les onze titres classiques Kunio-kun de la Famicom qui ont été localisés en anglais pour la toute première fois.

La liste des jeux:

Double Dragon series

Double Dragon (1987)

Double Dragon II: The Revenge (1988)

Double Dragon III: The Sacred Stones (1990) Kunio-kun series

Renegade (1986)

Super Dodge Ball (1988)

River City Ransom (1989)

Crash’n the Boys Street Challenge (1992) Kunio-kun series (Published only in Japan, first time localized in NA)

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Downtown Nekketsu Story

Nekketsu High School Dodgeball Club – Soccer Story

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama!

Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu New Records! The Distant Gold Medal

Nekketsu Fighting Legend

Kunio-kun’s Nekketsu Soccer League

Nekketsu! Street Basketball All-Out Dunk Heroes

La société QUByte Interactive a annoncé qu’elle allait sortir Cosmonauta sur Switch. Une sortie est prévue pour le 11 février.

Grid Autosport a reçu une nouvelle mise à jour, ajoutant quelques nouvelles fonctionnalités. Le multijoueur local sans fil pour jusqu’à huit joueurs est désormais pris en charge, en plus de l’écran partagé à deux joueurs.

Wanderlust Travel arrivera sur l’eShop le 26 févier. Wanderlust Travel Stories est une passerelle entre littérature et jeu vidéo. Entrez dans la peau de voyageurs modernes, découvrez leurs désirs, leurs espoirs, leurs peurs, et façonnez le déroulement de leur histoire. Appropriez-vous cette aventure.

Dans un bar situé sur l’île la plus isolée au monde, un groupe d’étrangers partagent leurs histoires. Entrez dans leur peau et goûtez au voyage à travers différents points de vue. Ce recueil de nouvelles jouables s’inspire d’événements et de lieux réels, mais le déroulement de chaque aventure dépendra de vos choix.

Une passerelle entre littérature et jeu vidéo

Wanderlust Travel Stories est un livre que vous façonnez. Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, vous l’apprécierez certainement.

Une anthologie de récits de voyage

Quatre longues histoires, cinq plus courtes, et derrière chacune une équipe d’auteurs différente. Chaque aventure propose un style de jeu unique. Vivez le voyage à travers le regard de plusieurs protagonistes : une étudiante idéaliste, un journaliste désabusé ou encore un homme dont le seul crime est d’être un piètre organisateur.

Des récits réalistes, basés sur des histoires vraies et bien documentés

Plongez dans des récits inspirés de faits véridiques et prenant place dans des lieux réels, écrits par des voyageurs passionnés et des journalistes chevronnés. Visitez les mystérieuses statues de l’île de Pâques, les rues pleines de vie de Bangkok, l’Antarctique ou les étendues sauvages du Serengeti. Découvrez le monde qu’ils ont parcouru lors de leurs périples.

Les émotions influent sur la perception

Vos choix façonnent l’état d’esprit des personnages, et votre vision du monde en est elle-même modifiée. Toutes les émotions sont valables: il n’y a pas que la joie ou l’enthousiasme, la tristesse ou la fatigue sont tout aussi naturelles.

Minimalisme

Profitez d’une esthétique élégante, de photographies personnalisées et d’environnements sonores immersifs, juste ce qu’il faut pour éveiller des souvenirs ou pour nourrir votre imagination.

Découvrez le Slow Gaming

Une expérience lente et contemplative, telle une après-midi tranquille passée à lire un roman en sirotant une boisson chaude. Nul besoin de vous hâter ou de vous battre, vivez chaque moment à votre rythme. Si c’est ce que vous recherchez, consultez notre manifeste en faveur du Slow Gaming (en anglais).

Par les créateurs de The Witcher, Dying Light et Hitman

Avec ce documentaire expérimental de voyage jouable, nous nous lançons dans l’inconnu. Nous aimerions beaucoup que vous nous rejoigniez dans cette aventure.

In a bar, on the world’s most remote island, a group of strangers share their stories.

👟Step into their shoes

🧳Experience travel from distinct perspectives

🌴Inspired by real events and places

Wanderlust Travel Stories 26/02 on Nintendo Switch! @differenttales #NintendoSwitch pic.twitter.com/bSRE5flw5P — Forever Entertainment (@ForeverEntert) February 5, 2020

La société Irregular Corporation a annoncé la date de sortie japonaise de son jeu de détective et d’aventure “Murder by Numbers“. Le titre sera lancé le 5 mars 2020, et son prix est de 1 650 yens.

La sortie de Super Real Mahjong Love 2~7 ! a déjà été annoncée pour le 23 avril 2020 au Japon, et aujourd’hui nous recevons une première bande-annonce pour le jeu. Les fans pourront se procurer ce titre au détail ou dans la boutique en ligne Switch. La bande-annonce se termine par un aperçu de la couverture du jeu, que vous pouvez voir ci-dessous.

Infini sortira sur Nintendo Switch avant l’été. Perdez vous dans l’Infini… mais ne perdez pas Espoir.Tentez d’échapper aux griffes de cet abîme énigmatique.

Mettez votre esprit à l’épreuve d’un voyage psychédélique rempli de puzzles et de rencontres marquantes avec le Temps, la Poésie, la Mémoire, la Technologie, la Guerre et la Fatalité.

Alors que l’Espoir s’enfonce au plus profond de l’Infini, le monde réel souffre de son absence. Il ne semble pas y avoir de solution, et l’Espoir est par nature condamné à toujours essayer.

Maîtrisez les mécaniques innovantes de manipulation de la caméra pour atteindre de nouveaux univers. Chaque monde révèle de nouvelles habiletés, de nouveaux thèmes et des opportunités d’explorer le multivers et d’échanger avec d’étranges personnages qui peuvent s’avérer d’utiles alliés ou de sournois ennemis.

Éléments clés d’Infini :

● Découvrez un gameplay unique, bouleversant et varié

● Imprégnez-vous d’une histoire riche en émotions

● 6-8 heures de jeu pour traverser 100+ tableaux et 10 mondes hétéroclites

● Idéal pour de courtes sessions de jeu

● Faites l’expérience d’une esthétique onirique et d’une bande sonore contenant plus de 20 pistes originales

● Ressentez le néant viscéral de l’Infini

DÉVELOPPÉ PAR Barnaque

“Nous cherchons toujours à repousser les limites et à briser les barrières à travers notre narration, notre gameplay et notre musique. Notre but avec Infini est de vous projeter dans un univers d’inconnu et de surprise.” – David Martin et Émeric Morin, fondateurs du studio montréalais

PUBLIÉ PAR Nakana.io

« Nous présentons des jeux qui traitent de sujets importants ou offrent une expérience artistique inédite. Avec Infini, nous sommes ravis d’offrir un titre qui sait être à la fois unique et captivant dans tous ses aspects : gameplay, audiovisuel et histoire.» – Mikaël Bourget, fondateur du label d’édition.

Nouvelle vidéo pour Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers qui arrive le 20 février sur Nintendo Switch au Japon. C’est un tout nouveau scénario qui se déroule six mois après Persona 5. Nos héros pensaient passer des vacances d’été tranquilles, mais un événement va changer la donne. Le jeu sortira le 20 février au Japon et une démo a aussi été annoncée pour le 6 février, toujours au Japon.

A la base prévu pour le 14 février, Railway Empire: Nintendo Switch Edition arrivera finalement le 27 mars.

Dans Railway Empire, vous pourrez créer un réseau ferroviaire étendu et complexe, acquérir plus de 40 locomotives différentes modélisées avec d’extraordinaires détails et acheter ou construire stations, bâtiments de maintenance, usines et attractions touristiques pour que votre réseau de transport ait toujours un train d’avance. Cette “Nintendo Switch Edition” comprends le contenu additionnel : Mexico / The Great Lakes et Crossing the Andes qui déverrouillent de nouveaux scénarios sur des cartes régionales, des musiques supplémentaires, des locomotives ainsi que le mode nuit et neige.