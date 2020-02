Fairy Tail sortira finalement le 25 juin 2020 sur Nintendo Switch

KOEI TECMO Europe et GUST Studios ont annoncé aujourd’hui que leur prochain JRPG magique, FAIRY TAIL, sortira désormais le 25 juin 2020 . Le jeu était initialement prévu pour le 19 mars 2020. Ce changement de date reflète la volonté des développeurs d’améliorer le jeu et d’offrir la meilleure expérience FAIRY TAIL possible.

Le producteur du jeu Keisuke Kikuchi explique :“Je suis sincèrement désolé pour le report de FAIRY TAIL, ainsi que pour le désagrément causé à nos fans, à nos partenaires et à tous les gens investis dans le projet qui n’ont qu’une hâte ; celle de voir le jeu fini. Permettez-nous s’il vous plait de prendre un peu plus de temps pour perfectionner le jeu et assurer la meilleure qualité possible, afin que l’on puisse offrir une véritable expérience immersive aux fans. Nous allons travailler très dur pour améliorer les effets magiques, les effets des cinématiques, améliorer les balances et plus encore ! Nous parlerons de toutes les améliorations en détails dans les prochains mois. Ce report nous permettra de nous assurer de vous proposer un jeu encore plus satisfaisant. Merci pour votre compréhension!“

Une version digitale Delux de FAIRY TAIL a également été révélée récemment, proposant un costume spécial pour les Grands Jeux Inter-magiques, un set bonus de Lacrima, ainsi qu’un costume en version limitée de Ryza pour Lucy !

En vous procurant une version du jeu, physique ou digitale, dans un temps imparti après la sortie du jeu, vous bénéficierez également du bonus d’early purchase qui est un costume pour Erza.

FAIRY TAIL est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et sur PC via Steam®, et est disponible en précommande dès maintenant.