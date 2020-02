The Eyes of Ara (Nintendo Switch) – Le test

The Eyes of Ara

Qui utilise l’écran tactile de la Switch ? Ou plutôt quels sont les jeux tactiles et uniquement tactiles qui existent sur la console de Nintendo ? Si on a des manettes avec des sticks, des boutons, des gâchettes, ce serait dommage de s’en priver. Et pourtant, certains développeurs le font, et c’est le cas avec le jeu d’aventures The Eyes of Ara. Mais on peut alors se demander si le pari est réussi.

D’emblée, la réponse est oui. Oui ,car il faut sortir des chemins tout tracés et accepter que le game design tende plus vers le jeu mobile que vers le jeu console classique. Mais la Switch est une console portable, donc mobile, et son écran est tactile, alors pourquoi ne pas en profiter ? La Switch étant plus puissante que la plupart des smartphones, on n’a pas à douter de la qualité intrinsèque du jeu.

Et effectivement, les premières minutes happent le joueur tant par la beauté des graphismes que par la qualité de l’ambiance sonore. On se retrouve à bord d’un petit canot à moteur et le paysage défile sous nos yeux. Simple spectateur lors de ce court voyage, les sens visuels et auditifs sont comblés et on est complètement immergé dans le jeu. L’immersion est d’autant plus grande que l’écran de jeu est très dépouillé pour ne laisser place qu’au paysage.

Ensuite, il faudra faire face à des énigmes, aux objets à trouver et à assembler pour débloquer une porte, puis un interrupteur, puis un passage secret. Tout se déroule de façon très intuitive. On a trois actions possibles à faire : toucher l’écran pour sélectionner ou interagir avec un objet, le balayer pour faire pivoter la vue, interagir avec les énigmes et utiliser les objets, et enfin, pincer l’écran pour quitter une énigme ou pour faire des zooms avant ou arrière sur les documents que l’on peut lire.

Il est aussi possible de jouer en mode docké sur un téléviseur. Dans ce cas, on tient le seul joycon droit et on s’en sert comme d’une wiimote à la grande époque de la Wii. Dans le menu, on peut aussi choisir les aides à l’écran, la surbrillance des objets et des énigmes. Dans tous les cas, les actions à réaliser sont suffisamment simples pour que cela ne pose pas de problème de jouabilité, le jeu se déroulant ainsi de façon fluide.

Le jeu étant intégralement traduit en français, on prend plaisir à parcourir les divers documents que l’on trouve sur notre chemin et l’aventure se déroule sans accroc, malgré quelques passages un peu tirés par les cheveux. Dans tous les cas, il vaut mieux ne rien en dire ici pour ne pas spoiler les futurs joueurs.