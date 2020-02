Le lead designer de Two Point Hospital se lâche sur les questions des fans !

Attention, il y a un nouveau docteur en ville ! (et c’est le Lead Designer de Two Point Hospital)

La sortie de Two Point Hospital sur console est imminente, et son Lead Designer Ben « Dr. Husky » Huskins a mis au défi les fans de lui poser toutes les questions possible sur la simulation de gestion d’hôpital. Les joueurs n’ont pas déçu, lui faisant parvenir avec enthousiasme un bon lot de questions auxquelles le sémillant docteur s’est empressé de répondre. Les DLC seront-ils inclus ? Une sortie physique est-elle prévue ? On lui a aussi demandé comment il aménageait ses toilettes, ou encore son nom de patient préféré. Impossible de divulgâcher ses réponses, mais Two Point Hospital ne serait pas fidèle à sa réputation sans des jeux de mots bien sentis, des citations décalées et des anecdotes croustillantes. Découvrez cet échange salé en vidéo, sans oublier la petite surprise à la fin…

Two Point Hospital sortira le 25 février prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il est disponible en précommande numérique sur PlayStation 4 et Xbox One dans leurs boutiques en ligne respectives, et le sera bientôt sur Nintendo Switch. Pour précommander l’édition physique de Two Point Hospital sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, rendez-vous sur www.twopointhospital.com. Vous y trouverez également toutes les informations sur le jeu, et pourrez souscrire au fameux Hospital Pass.