SEGA AGES : Sonic 2 et Puyo Puyo 2 reviennent sur Switch le 20 février !

– SEGA a de la suite dans les idées pour sa collection SEGA AGES sur Nintendo Switch –

Double dose de légende ce mois-ci grâce à SEGA, qui gratifie sa collection SEGA AGES sur Nintendo Switch™ de deux suites d’exception. Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 ont imposé, chacun à leur manière, de nouveaux standards ludiques au début des années 90, et leur arrivée sur Switch le 20 février prochain permettra à un tout nouveau public de revivre deux expériences à part dans l’histoire du jeu vidéo.

Sonic The Hedgehog 2 est l’une des (nombreuses) raisons du succès de la Mega Drive. Plus grand, plus rapide, plus varié, il a définitivement imposé le hérisson bleu comme la mascotte indéboulonnable de l’éditeur japonais. Son mode deux joueurs est de retour, et il reprend la mécanique de drop dash de Sonic Mania permettant de faire des « spin dash » aériens pour gagner rapidement en vitesse. Le Super Sonic Mode vous permet d’incarner le hérisson boosté dès le départ et le Time Trial invite à se mesurer au monde entier via les classements en ligne ; plus excitant encore, Knuckles the Echidna fait désormais partie de l’aventure ! Plus besoin de ressortir son bon vieux Sonic & Knuckles pour incarner l’éclatant mammifère rouge et sa coupe de cheveux imparable.

Vos yeux ne vous trahissent pas : après 25 ans, Puyo Puyo 2 va enfin bénéficier d’une traduction officielle en anglais ! La sortie de ce hit incontournable de l’arcade repousse les limites de la réflexion : pour SEGA AGES, Puyo Puyo 2 s’offre un mode deux joueurs en ligne, des classements en ligne, la fonctionnalité de revenir en arrière ainsi qu’un mode très demandé, à destination des personnes daltoniennes. Difficile de faire plus accessible pour ce poids lourd du puzzle game !

À Propos de Sonic the Hedgehog 2

Après sa sortie en 1992, Sonic The Hedgehog 2 s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands succès de la Mega Drive. Les aventures de Sonic et Tails (qui fait ses débuts dans la série) pour sauver les Émeraudes du Chaos des griffes de l’infâme Dr. Eggman ont aidé à façonner l’image de SEGA, toujours aussi flamboyante près de trente ans plus tard.

À Propos de Puyo Puyo 2

Puyo Puyo 2, aussi connu sous le nom de Puyo Puyo Tsu, est considéré comme l’un des plus grands jeux d’arcade de l’histoire au Japon. Cette suite introduit de nouvelles règles, ainsi que la possibilité de contrer les « Garbage Puyo » envoyés par votre adversaire en créant des enchaînements de votre côté. Les modes Single Puyo Puyo, Double Puyo Puyo et Endless Puyo apportent un maximum de variété et de fun à ce puzzle game mythique qui n’a pas pris une ride.

Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 seront disponibles individuellement sur l’eShop de la Nintendo Switch aux États-Unis et en Europe à partir du 20 février prochain, au prix de 6,99 €.