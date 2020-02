Stress et paillettes : une date de sortie pour Murder by Numbers sur PC et Switch

– L’aventure commence les 5 et 6 mars 2020, respectivement sur Switch et PC –

Les drôles d’oiseaux de Mediatonic et leurs acolytes insolites de The Irregular Corporation annoncent aujourd’hui la date de sortie de leur jeu d’enquête bizarre flanqué de puzzles merveilleux : le sémillant Murder by Numbers sortira le 5 mars 2020 sur Nintendo Switch et le 6 mars sur PC via Steam !

Une série de meurtres étranges. Un trop-plein d’attitude et d’hormones. Des pantalons cargo et des mèches blondes. Ed Fear (Hatoful Boyfriend, Swords of Ditto, Heavenstrike) a affûté sa plume pour mettre tout ça – et plus encore – dans un polar ultime au casting hétéroclite et aux puzzles fascinants. Plongez au cœur des années 90 avec cette bande-annonce de lancement qui frappe directement dans les feels des trentenaires avancés.

Los Angeles, 1996. Les choses commencent à décoller pour Honor Mizrahi, qui incarne une jeune détective à l’écran. L’audience ne cesse de grimper, mais le glamour et les paillettes n’occultent pas la sordide série de meurtres perpétrés autour de l’émission, plaçant même Honor dans l’œil du cyclone en tant que principale suspecte. Assistée de SCOUT, un robot maladroit et espiègle, elle doit mener sa propre enquête, à savoir résoudre des nonogrammes pour récolter des preuves, et ainsi confronter le casting de personnages excentriques qui gravitent autour de l’affaire dans des décors charmants et bigarrés. C’est à vous de diriger l’investigation pour lever le voile sur ce mystérieux complot… au bon goût 90’s !

Grâce à la patte inimitable du légendaire Hato Moa (Hatoful Boyfriend), le casting d’hurluberlus prend vie et les intrigues s’entremêlent avec panache dans cet hommage appuyé aux séries TV d’enquête à la papa, parfaitement soutenu par la musique de Maskazy Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, Ghost Trick).

Murder by Numbers sera disponible sur Steam et Nintendo Switch au prix de 12,49 €. Il arrivera en précommande sur Nintendo Switch à partir du 20 février, avec 10% de réduction, et pour fêter sa sortie le jeu sera également en promotion (-10%) pendant sa première semaine de commercialisation, entre le 5 et le 11 mars. La version Steam bénéficiera également d’une réduction de 10% pendant une semaine, du 6 au 12 mars.