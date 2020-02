The Town of Light: Deluxe Edition de Wired Productions est désormais disponible sur la Nintendo Switch

Les fans sur Switch auront accès à des séquences documentaires et un making-of exclusifs avec le jeu d’aventure primé du studio LKA. 10 % des recettes nettes iront à l’association caritative de sensibilisation aux problèmes de santé mentale des joueurs, Safe In Our World.

Watford, Royaume-Uni – 7 février 2020 – L’éditeur récompensé, Wired Productions, et le studio de développement italien phare, LKA, sont ravis d’annoncer le lancement mondial sur Nintendo Switch™ ce jour même du jeu d’aventure psychologique acclamé, The Town of Light. Cette nouvelle édition Deluxe du jeu sur la célèbre console portable comprend des séquences documentaires et un making-of exclusifs sur le véritable hôpital psychiatrique de Volterra, inédits sur les autres plateformes.

Découvrez la bande-annonce de lancement sur Nintendo Switch ici :

Wired Productions et LKA ont développé ce jeu dans le but de raconter l’histoire des personnes internées dans les institutions psychiatriques du milieu du vingtième siècle et d’encourager les discussions autour des problèmes de santé mentale. Ils sont ravis de continuer à soutenir la sensibilisation aux questions de santé mentale, en faisant don de 10 % des recettes nettes des ventes à Safe In Our World (http://www.safeinourworld.org).

« Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir enfin faire découvrir The Town of Light aux joueurs sur Switch », a déclaré Leo Zullo, directeur général de Wired Productions. « Nous souhaitons remercier les joueurs pour la patience dont ils ont fait preuve pendant que nous travaillions sur cette édition. Nous sommes conscients que le chemin a été long, mais nous pensons sincèrement que l’histoire de Renée et de l’hôpital de Volterra est un message puissant qui mérite d’être partagé. Nous sommes donc ravis de pouvoir enfin apporter cette expérience captivante sur Nintendo Switch™. »

À l’origine, The Town of Light a été développé pour PC et est sorti en 2016, suivi d’un lancement sur PlayStation® et Xbox One en 2017. En développement depuis 2018, l’édition Nintendo Switch™ sort aujourd’hui. The Town of Light: Deluxe Edition est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop pour la Nintendo Switch™ dès maintenant, au prix de vente conseillé de 9,99 $/9,99 €/7,99 £. Le jeu est noté M (Mature à partir de 17 ans) par l’ESRB.