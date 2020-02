Toujours plus vite : PUMA et SONIC franchissent encore le mur du son !

PUMA, la marque de produits sportifs la plus rapide du monde, s’associe une nouvelle fois avec Sonic, le hérisson le plus vif de la planète. Ce nouveau partenariat à mille à l’heure voit le jour dans le cadre de la sortie du film Sonic the Hedgehog™” : la mascotte de SEGA bénéficie d’une nouvelle collection, qui joue avec l’identité graphique des jeux comme du long métrage pour une gamme pleine d’énergie positive.

Espiègle comme Sonic et stylée comme PUMA, la collection PUMA x SONIC se compose de la célèbre sneaker RS-X³, proposée en deux coloris avec une grille semi-transparente blanche ou noire, des couleurs vives et une touche dorée, le tout en taille adulte et enfant. A porter fièrement avec le hoodie bleu vif ou noir brillant, les t-shirts illustrés devant comme derrière et enfin le très élégant t-shirt AOP (All Over Print), pour faire fureur sur les pistes qu’elles soient urbaines, de danse ou de course. Enfin, la gamme PUMA x SONIC s’offre une série de vêtements, de chaussures et d’accessoires assortis pour les enfants, ornés d’imprimés sympas aux couleurs du hérisson bleu.

La collection PUMA x SONIC franchit le mur du son avec style sur PUMA.com, dans les boutiques PUMA et chez certains revendeurs dès le 7 février. La gamme enfant arrivera quant à elle le 15 février en boutiques.