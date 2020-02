Bouncy Bob 2 (Nintendo Switch) – Le test

Vous avez déjà ressenti une joie intense au point de sauter un peu partout dans la maison? Et bien Bouncy Bob 2 c’est à peut-être le même principe à la différence que dans le jeu, vous allez devoir tuer vos copains qui vous entourent. Un jeu qui nous garantie du fun, du stress et des combats épiques ! Nous allons vérifier tout de suite ce qu’il en est dans ce test.

Présentation et Gameplay :

C’est presque deux années qui se sont écoulées entre la sortie de Bouncy Bob et sa version 2, une version que les MadGamesMith annoncent bien plus enrichissante par son contenu. Il est vrai que dès que l’on commence le jeu, plusieurs modes s’offrent à nous, il y en a 4 au total.

– Le menu tower est tout simplement une tour de 14 étages que vous devez gravir en solo. La difficulté étant croissante, vous allez pouvoir découvrir quel type d’armes vos ennemis pourront utiliser contre vous pendant le jeu. Il y a des étoiles de ninja, pistolet, grenade etc.. Bien que ce mode tower soit sympa et assez difficile au début, je le trouve vraiment court.

C’est avec les autres modes de jeu que l’on se rend compte que Bouncy Bob 2 est fait pour jouer à plusieurs, donc vous êtes prévenu, ce jeu n’est pas fait pour vous si vous aimez jouer en solo.

– Le mode Swarm est un mini-jeu de d’invasion de zombie que vous devrez repousser. Ce mini-jeu est chronométré et votre score est enregistré à chaque partie. Plus vous tuez de zombies en restant un maximum de temps en vie et plus vous battez votre record. Inutile de vous dire que ce mode de jeu est bien plus fun à plusieurs joueurs. Néanmoins, contrairement au mode tower, nous ne sommes pas confinés dans à un endroit. Plus vous tuez de zombies, plus le niveau s’élargit laissant place à de nouvelles protections murales ou des étages pour souffler un peu lorsque vos combats deviennent épiques. Il faut quand même protéger votre statut, c’est un peu elle qui détermine votre jauge de vie. En mode co-op, vous aurez la possibilité de choisir jusqu’à 13 personnages différents et vous aurez aussi la possibilité de choisir leur couleur.

– Le mode de jeu Blender, nous rappelle automatiquement le jeu qui a eu un succès fou sur les mobiles, “Fruit Ninja”. Impossible de ne pas faire le lien. La seule différence est que vous coupez les fruits dans un blinder avec votre personnage monté sur ressort.

Et pour finir cette présentation, il nous reste le mode VolleyBall. Un mini très simple et qui est surement le mode de jeu le plus fun en mode solo que l’on peut trouver dans Bouncy Bob 2. Le principe est très simple. Vous avez un ballon géant que vous devez faire tomber au sol dans le camp adverse. Bien que ce mode de jeu soit fun, il est assez difficile de maîtriser votre personnage, ce qui nous amène à parler du Gameplay.

La maîtrise c’est bien mais elle ne va s’acquérir qu’après des heures et des heures de jeu. Avant d’en arriver là, je vous conseille vraiment d’avoir une bonne patience. Le système de déplacement sur ressort est fun, c’est ce qui fait de Bouncy Bob un jeu unique mais je vous le dis franchement, quand vous ne maitrisez pas votre sujet, vous avez très vite tendance à vouloir casser la console. En ce qui concerne les combats, rien de plus facile, il suffit de taper ou jeter vos armes. Votre Bob à aussi la possibilité de voler en appuyant plusieurs fois sur le bouton pour sauter mais il ne vole pas éternellement. La possibilité de rebondir sur les murs peut vous donner des sensations sympas, surtout quand vous êtes poursuivi et que vous vous servez de cette technique pour vous échapper de votre ennemi, tout en lui plaçant un coup de sabre entre les deux yeux.

Graphisme et bande-son :

Niveau graphismes c’est vraiment très réussi. Comme nous sommes dans le monde de Mad GamesMith, il est évident que le jeu est un caractère un peu foufou. Tous les personnages sont plutôt sympas à regarder, ils ont l’air tous débiles même si certains se doivent de paraître méchant. Tout l’univers de Bouncy Bob est vraiment sympa et nous fait penser à une bande dessinée déjantée. La bande-son est sympa pour ce type de jeu mais n’a pas non plus ma faveur. A la longue j’ai fini par la supprimer. Les musiques un peu loufoques que l’on croise devant un cirque glauque c’est marrant au début mais après ça énerve.