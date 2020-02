Last Encounter sur Nintendo Switch ce mois-ci !

L’action roguelite Last Encounter annoncé sur Switch il y a un peu plus de deux, ans sortira ce 21 février ! L’éditeur Silesia Games et le développeur Exordium Games l’ont annoncé dernièrement. Le jeu sera vendu en version numérique sur l’eShop. Il est actuellement en bonus de précommande à -30 % soit 9€44 au lieu de 13€49.

Voici la description de Last Encounter :

Last Encounter est un shoot’em up roguelite se déroulant dans l’espace infini. Rejoignez un groupe de héros cherchant à empêcher l’inévitable, clonez vos vaisseaux et créez des armes à partir de composants interchangeables.

Les avancées technologiques vous permettent, à vous et vos amis, de cloner vos avatars. N’ayez donc pas peur de la mort. Téléportez-vous dans de nouvelles zones de l’espace et découvrez un univers rempli de dangers, en perpétuel changement. Généré aléatoirement, il fourmille de créatures étranges et d’environnements aliens.

Trouvez des dizaines de composants éparpillés dans de nombreux écosystèmes de galaxie, et combinez-les comme bon vous semble pour créer l’arme la plus puissante de l’univers.

Débloquez toute une gamme de vaisseaux et de pilotes, et faites parler votre talent contre les vaisseaux aliens et les boss aux confins de l’espace.

Fonctionnalités :

Système d’armes basé sur des composants

Galaxie générée automatiquement

De nombreux pilotes à débloquer

De nombreux vaisseaux à débloquer

De nombreux composants d’armes à débloquer

Jusqu’à 4 joueurs en coopération locale

Bienvenue à Last Encounter!