Ubisoft lance la chaine gTV

Ubisoft® annonce le lancement de sa nouvelle chaîne de contenus, gTV, disponible dès à présent sur Youtube, Facebook, Instagram, Twitter et Twitch.

Les jeux vidéo sont une forme de divertissement pleine d’expériences incroyables et d’histoires fascinantes. gTV a pour but de célébrer les joueurs et la culture du gaming en partageant ces histoires qui ne seront pas uniquement centrées sur Ubisoft, mais qui couvriront l’industrie dans sa globalité.

La chaîne explorera les coulisses de la création, les événements et les personnalités qui font le jeu, et au-delà du « behind the scenes » révélera ce qu’il y a d’universel dans les jeux et les joueurs, à travers les liens entre jeu vidéo & d’autres formes d’expression de la pop culture (musique, sports, technologie, design, mode et bien d’autres encore….).

gTV proposera une grande variété de programmes, produits avec le groupe de média So Press comme partenaire principal, avec, entre autres, Talk, un talk-show animé par Pablo Mira qui accueille pour sa première émission l’humoriste Poulpe et le Youtuber culinaire Gastronogeek, l’émission se propose de parler du jeu vidéo à travers le prisme de thèmes décalés comme la nourriture ou la peur. Un autre format, A Domicile, verra Jerome Niel partir à la rencontre des joueurs aux quatre coins de la France afin de les affronter sur leurs jeux favoris, et ainsi découvrir les fans qui constituent les communautés de joueurs. Les documentaires seront également à l’honneur et exploreront les histoires du jeu vidéo.

« Nous sommes si nombreux chez Ubisoft à être fiers d’être des joueurs, fiers de cette culture propre à l’univers des jeux vidéo. Ce que nous souhaitons faire avec gTV, c’est rendre hommage à cette forme de divertissement, en partageant des histoires liées non seulement à nos œuvres, mais également à nos communautés, et celles qui nous marquent en tant que passionnés», a indiqué Geoffroy Sardin, Senior Vice President Sales & Marketing EMEA chez Ubisoft. « Nous avons choisi So Press car nous apprécions leur travail, leur manière unique de raconter des histoires inspirantes et divertissantes. »

« Les jeux vidéo sont désormais les biens culturels les plus vendus dans le monde. Nous avions à cœur d’en explorer toutes les facettes, en faisant ce qu’on sait faire de mieux : raconter des histoires. Des histoires insolites, méconnues sur le monde du jeu vidéo, mais aussi sur notre société, et qui parleront autant aux hardcore gamers qu’aux casuals… C’est cette volonté de rassembler qui nous anime chez So Press. Nous sommes très fiers qu’Ubisoft nous ait fait confiance et donné autant de liberté » – Franck Annese, président de So Press.

La chaîne diffusera chaque semaine des contenus originaux sous divers formats comme des documentaires, talk-shows, émissions live-streamées, des vidéos courtes.

