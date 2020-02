Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge (Nintendo Switch) – Le test rapide

Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est un jeu indé espagnol, tout en pixel art coloré, qui est sûrement l’une des premières surprises de l’année 2020 sur Nintendo Switch.

De loin comme ça, ça ressemble à un indé banal comme on en voit trop souvent sur l’eShop, un metroidvania parmi tous les autres. Mais le jeu se démarque très vite par son humour et son gameplay. Pour l’humour, il est assez acerbe et piquant, ce qui rend le jeu rapidement attachant. Côté gameplay, l’ajout du jetpack à ce petit metroidvania est une très bonne idée.

Scénaristiquement il n’y a rien à sortir du lot, voire rien du tout : Willy, un garçon officieux qui rêve de devenir astronaute, et qui voit devant ses yeux l’opportunité de sa vie quand il trouve une offre d’emploi pour devenir un éboueur de l’espace. Ce n’était peut-être pas le chemin pour atteindre les étoiles dont il avait rêvé, mais équipé d’un jet-pack et comptant sur la seule compagnie d’un navire bavard, il se lance dans une aventure dans laquelle il va prendre cher.

Chaque mini niveau, en plus de l’exploration, vous demande de ramener des poubelles et déchets qui traînent dans le décor à un point de collecte. L’exploration est vivement recommandée et vivement récompensée, avec des checkpoints assez réguliers et une boutique un peu chelou mais plutôt pratique. Attention cependant, il faudra ne pas louper les bonus cachés, sous peine de devoir farmer plus tard pour se payer de nouvelles armes ou des munitions.

Seul gros point noir du jeu, d’après moi, c’est la courbe de difficulté. Très vite, on arrive à des passages assez compliqués à terminer safe, et les monstres assez costauds arrivent tout aussi vite. Même les boss sont plutôt hardus au vu du stuff qu’on a quand on les rencontre. La maniabilité étant quand même assez spéciale, on aura vite fait de mourir en boucle à certains moments, ce qui peut frustrer pas mal de joueurs.

L’aventure se termine plutôt rapidement, et le replay value de cet opus n’est pas son point fort, mais ce jeu a ce petit quelque chose qui vous évoquera de bons souvenirs quand on vous parlera de Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge. Et c’est toujours une belle victoire pour un indé de cette envergure.