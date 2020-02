Boxing Champs (Nintendo Switch) – Le test

Faites ressortir l’âme de boxeur qui est en vous sur Boxing Champs !

Un jeu de boxe amusant dans un style arcade…

Boxing Champs est un jeu de boxe édité par Raz Games. Le titre nous propose un gameplay assez énergique dans un style arcade. Graphiquement parlant, rien d’extraordinaire mais le jeu reste fun, plutôt marrant et loin d’être violent. Le tutoriel permet de nous familiariser avec le gameplay et la prise en main se fait rapidement. Après avoir appris à maitriser les jabs, les crochets, les uppercuts et la garde de votre boxeur, le tout combiné à vos déplacements sur le ring avec votre stick gauche et la direction de vos coups à l’aide de votre stick droit, vous ne ferez qu’une bouchée de vos adversaires ! Les musiques, qui sont fidèles au côté arcade du jeu, sont peu diversifiées et deviennent donc répétitives à l’écoute.

L’habit ne fait pas le moine…

Pour vous lancer dans le mode carrière en solo, il vous est demandé de créer votre boxeur. Le choix de personnalisation reste limité mais vous pouvez donner à votre personnage des attraits physiques assez comiques… Le mien qui se surnomme « El Terrible » est beaucoup trop funky avec sa mèche blonde, son short rose et ses gants turquoise : j’en suis tout simplement fan ! Méfiez-vous néanmoins des apparences…

Remportez votre titre de champion !

Une fois votre boxeur créé, vous pourrez vous lancer dans le mode « carrière » en solo dans le but de remporter votre titre de champion. Il s’agit ici d’un tournoi qui compte un total de 27 places. Vous allez devoir affronter de manière enchaînée les différents personnages joués par les ordinateurs. Votre personnage dispose de plusieurs caractéristiques qui influencent ses compétences en combat : vitesse, endurance, menton, jeu de jambes et résistance. À chaque combat gagné vous obtiendrez quelques points en plus à répartir dans les compétences de votre boxeur afin de le rendre plus fort. Vos adversaires pourront vous donner du fil à retordre, notamment si l’échelle de vos positions dans le classement est trop différenciée. En effet, vous avez la possibilité d’affronter un adversaire ayant jusqu’à 3 places au-dessus de vous dans le classement.

Pour vous relever d’un KO, il vous faut appuyer frénétiquement sur la touche B afin de remplir votre jauge de résistance jusqu’au vert. Plus votre compétence de résistance est élevée, plus il est simple de se relever. En cas de défaite totale, vous gardez la dernière place à laquelle votre boxeur est resté et vous pouvez recommencer les combats perdus autant de fois que vous le voulez, jusqu’à ce que vous réussissiez à les remporter. Les combats seront plus rudes si vous ne prenez pas le temps d’augmenter à chaque fois les caractéristiques de votre boxeur. Vous avez donc le choix de jauger indirectement la difficulté à laquelle vous souhaitez jouer : veillez bien aux caractéristiques de votre boxeur par rapport à celles de vos adversaires avant de lancer le combat !

Ainsi, après que vous avez terminé le mode carrière, la seule autre possibilité qui vous est donnée est de jouer en multijoueur local.