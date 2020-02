Découvrez la nouvelle vidéo de gameplay officielle de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Les motos historiques font aussi leur entrée en piste avec la Ducati 900

Lesquin, le 10 février 2020 – Nacon et le studio KT Racing sont heureux de dévoiler aujourd’hui une nouvelle vidéo de gameplay pour TT Isle of Man – Ride on the Edge 2. Plus immersive et réaliste que jamais, la simulation de course de moto TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 offrira des sensations inédites à tous les motards virtuels.

La physique de la moto a été retravaillée en profondeur pour obtenir un comportement très proche de la réalité, notamment avec un meilleur équilibre dans les virages. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 voit également l’introduction d’une nouvelle vue à la première personne pour une immersion totale.

Ce nouveau volet de TT Isle of Man sera aussi l’occasion d’accueillir 5 motos de légendes parmi lesquelles la MV Agusta 500 Three, la Norton NRS 588, la Suzuki XR69, la Yamaha TZ 750 et la célèbre Ducati 900 pilotée par Mike Hailwood®.

En 1978, “Mike the Bike®” revient sur l’Ile de Man, 11 ans après sa dernière participation, et empoche la victoire avec cette Ducati 900 ! Les joueurs ayant précommandé le jeu en version physique pourront revivre manette en main ce grand moment de l’histoire du TT de l’Ile de Man avec cette moto mythique des années 70, qui propose un gameplay différent et exigeant !

Créé en 1907, le TT est la course de moto la plus mythique au monde. Un tracé de 61 km, plus de 260 virages… C’est LA course emblématique des motards. Pilotes et les tracés officiels, découvrez TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 doté d’une nouvelle physique et d’un nouveau mode carrière dans lequel chaque joueur pourra améliorer les performances de sa moto.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible le 19 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.