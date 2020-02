Earthfall: Horde Extraterrestre (Nintendo Switch) – Le test

Un peu d’histoire : La Terre est envahie par des extraterrestres après une frappe massive de météorites. Le monde est ravagé et des survivants essayent de combattre pour mener une résistance contre des envahisseurs venus d’ailleurs.

En gros Earthfall: Alien Horde c’est :

Earthfall est sorti le 29 octobre 2019 sur Nintendo Switch au prix de 19,99€ sur l’eShop de Nintendo, développé et édité par Nimble et pesant 9474,00 mb.

C’est un FPS coopératif réunissant jusqu’à 4 joueurs pour sauver le monde d’une invasion extraterrestre.

Earthfall propose 4 survivants jouables et personnalisables qui gagnent en expérience au fil du temps de jeu pour déverrouiller les 65 niveaux qui donnent accès à des compétences, tenues et autres couleurs pour les armes. Une vingtaine de types d’armes personnalisables, des environnements différents sur quelques chapitres dans le mode campagne et 5 cartes proposées dans le mode Invasion.

Le Left 4 Dead-like mais avec des aliens !!!

Earthfall s’inspire fortement de Left 4 Dead : quatre survivants doivent parcourir les niveaux d’un point A à un point B, pourchassés non pas par des zombies mais des aliens. Quelques rajouts, par exemple, le fait de mettre en place des défenses telles que des kits de barricades portables, des canons ou encore des tourelles. Pratique lors des vagues aliens et surtout les essaims qui font office de grosses vagues ennemies avec des « mini boss » plus ou moins coriaces selon la difficulté choisie. Ces essaims d’extraterrestres apparaissent lorsqu’une tâche dite importante est en cours et il faudra rester sur ses gardes.

Solo or not Solo ?

Earthfall en solo est possible, pour ceux qui aiment jouer seuls, mais assez ennuyant au bout de quelques heures pour ne par dire dès le début. Les personnages contrôlés par l’ordinateur, dit bots, en solo sont vite aux fraises et font un peu n’importe quoi, surtout durant les moments les plus importants. Donc tout l’intérêt de ce titre est en multi et de préférence avec des amis, oui car parfois on tombe sur des groupes assez ”bizarres”, si on peut dire ça comme ça, lorsqu’on choisit de jouer en ligne avec de parfaits inconnus en sélectionnant « Jouer en ligne », où d’ailleurs il faudra être abonné au Nintendo Online pour ce faire. Il y a possibilité de jouer en local aussi. Le jeu en multijoueurs permet de survivre bien plus longtemps qu’en mode solo, car oui on a besoin des autres pour aller au bout du niveau, car certains aliens ne font pas de cadeau et seul un autre protagoniste peut nous sauver sinon c’est la mort assurée. On peut le dire haut et fort, c’est un FPS où le travail d’équipe est au cœur du gameplay.

Sympa mais sans plus

Manette en main et une fois dans une partie lancée, on a tendance à s’ennuyer car très répétitif : toujours les mêmes choses à faire dans chaque map, c’est-à-dire tuer des vagues d’aliens qui ne varient pas beaucoup, se défendre contre des grosses vagues, ici appelées les ”essaims” avec leur mini boss qui n’est qu’autre qu’un alien plus difficile à battre et plus puissant, en mettant des barricades et autres tourelles et finir les objectifs donnés.

Entre amis, quelques heures de rigolade assurées, mais en solo, ennui total !!!

Le jeu sur Switch manque de fluidité et de visibilité, l’écran est vite submergé d’ennemis ou de substances, sans compter les textes presque illisibles si on joue en mode portable. Quelques lags viennent également gâcher les parties. La bande son colle bien au jeu et aux phases les plus intenses où elle s’intensifie durant les grosses vagues d’aliens.