Moving Out déménage en magasin le 28 avril 2020

Saint-Ouen, France – 11 février 2020 – Sold Out et Just For Games sont heureux de vous annoncer l’arrivée en version physique sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de Moving Out, le premier jeu dans lequel vous prendrez plaisir à déménager !

Moving Out sera disponible en version physique dès le 28 avril 2020. Le jeu sera distribué en exclusivité en France par Just For Games.

Le nouveau phénomène co-op après Overcooked!

Devenez expert déménageur dans ce simulateur de déménagement qui mêle action, casse-têtes et lois de la physique et qui donne un sens nouveau à la “coop en local”.

Dans Moving Out, les joueurs peuvent s’entraîner seuls ou entre amis pour apprendre les règles du transport de meubles. Avec des rebondissements, de l’humour irrévérencieux, des apparitions de célébrités et des scénarios à la limite des droits d’auteur.

Vous pensiez que déménager était ennuyeux ? Détrompez-vous !

Caractéristiques :