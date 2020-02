Super Mutant Alien Assault (Nintendo Switch) – Le test

Dans un futur proche où notre belle planète fût condamnée par une invasion extra-terrestre, la survie de l’espèce humaine dépend de petits robots qui, après avoir embarqué dans les vaisseaux de ces ennemis aliens, ont pour mission de sauver les quelques représentants de l’humanité piégés à bord. Prêt à embarquer ?

Pas de panique à bord

Super Mutant Alien Assault est un mélange de shoot’em’up et de plateforme, avec un léger soupçon de rogue puisque chaque partie est différente. Vous contrôler un petit robot parmi 3 (ou 4 si vous jouez en coop) ayant pour but de traverser chacun des trois vaisseaux infestés par les mutants aliens. Dans chaque vaisseau, vous allez devoir survivre à 4 vagues, chacune ayant sa particularité. Par exemple, il vous faudra classiquement venir à bout de tout les ennemis, amener à un point de l’écran divers bouteilles d’oxygène pour ne pas succomber ou encore survivre aux assaillants en coupant des champs électromagnétiques qui vous blesseront si vous ne les désactivez pas à temps. Super Mutant Alien Assault vous plonge dans diverses missions, toujours avec pour objectif de venir à bout de vos ennemis, et en allant le plus loin possible, car vous risquez de mourir quelques fois, ou plutôt de très nombreuses fois en fait. C’est en réalité le principal argument du jeu : mourir et s’améliorer. Le meilleur atout de Super Mutant Alien Assault se trouve dans la possibilité de débloquer diverses armes et ressources à mesure que vous réussirez les vagues. Même si vous perdez, pas de panique donc, vous aurez très certainement réussi à vous procurer une nouvelle arme qui fera la différence dans votre prochaine partie.

En terme de gameplay, le soft s’en tire vraiment bien. Votre robot, même s’il commence sans arme (ou avec une arme de base que vous pourrez choisir plus tard en réussissant un certain nombre de vagues), pourra se procurer une arme puissante dans un distributeur (une mitraillette, un lance-grenade, un fusil à pompe..). Là commence le travail du rogue-game, car votre arme sera choisie au hasard, tout comme les explosifs que vous pouvez vous procurez (bombes, grenades..), votre attaque spéciale (champ électro-magnétique, super vitesse), votre capacité défensive (glissade, dash..) et même votre boost (double saut..). Mais faîtes attention, à part votre arme de base qui ne pourra être changée lors de votre partie, vous devrez gérer au mieux les munitions de votre arme puissante et de vos explosifs jusqu’à ce que le distributeur soit chargé pour en rechercher.

Robot, pistolet, maison

Une fois une partie terminée sans avoir péri, vous débloquerez un niveau de difficulté supplémentaire dans lequel il faudra s’accrocher davantage pour ne pas mourir et avancer jusqu’au bout. La durée de vie est bonne pour ce type de jeu, mais la faiblesse du bestiaire, les décors redondants et les types de tableaux que vous retrouverez souvent n’aident pas à renouveler l’expérience, surtout si vous n’avez pas de compère avec qui jouer en local. Ce serait d’ailleurs dommage car le jeu en vaut la chandelle. Entre entraide et traîtrise, on se tape de bonnes barres. En effet, même si le jeu vous invite à vous unir pour passer les niveaux, vous allez souvent vous battre pour essayer de récupérer un bonus en premier. Et vue que les explosifs touchent aussi votre allié, gare à vous !

La réalisation du jeu est correcte quoique simplette. On s’y retrouve malgré le nombre d’ennemis qui ne cessent de croître au fur et à mesure de l’avancée. Le résultat est par contre plus mitigé pour la bande-son. Avec du 100 % techno, à la limite du dubstep, c’est un choix assez étrange pour le genre, même si l’on comprend le clin d’œil au côté SF du jeu. Néanmoins, tout le monde n’aimera pas, et vous risquez, comme ce fut le cas pour ce test, de baisser le son de votre téléviseur (ou de votre Switch) pour pouvoir vous concentrer.