Tour d’actualité Nintendo Switch: 9 nouveaux jeux annoncés, dates de sorties, retards, trailers, etc.

Allez hop hop hop, on a du boulot là !

On commence avec le lancement du DLC payant de Dead Cells, The Bad Seed, qui se dévoile dans une vidéo d’introduction.

Le réalisateur Hideki Kamiya a déclaré à Nintendo Everything quelques informations intéressantes:

« Il existait une option permettant de ne de jouer que sur un seul écran avec la version originale sur Wii U, où le deuxième écran était affiché dans le coin inférieur droit. Mais nous voulons profiter de cette occasion pour revoir le jeu afin d’ajuster l’interface utilisateur. C’était le jeu le plus vaste que j’avais réalisé à cette époque, nous avions peu de recul. En y repensant maintenant, j’ai l’impression que certains aspects sont un peu rebutants ou non optimisés. Par exemple, avec le deuxième écran dans le coin, une partie de l’interface utilisateur a gêné ou simplement entravé l’expérience. Même si les joueurs pouvaient utiliser le mode écran unique sur Wii U, j’ai l’impression que c’était finalement désavantageux. Nous voulions déplacer les éléments, les rendre plus grands ou plus petits et avoir beaucoup de modes différents dans l’original, mais nous n’y sommes finalement pas arrivés.

Mais en plus de tout cela, nous examinons également tous les détails. Tout au long de l’aventure de The Wonderful 101, la caméra se déplace en fonction de l’action, derrière l’épaule, de haut, de loin, etc. Parfois, l’effet est semblable à un shooter avec son bouton de tir. Et je pense qu’il y a certains éléments de l’interface qui ne sont pas aussi optimisés que nous le souhaiterions. Certains joueurs peuvent se retrouver confus lors de certains changements de mode de jeu où ils ne savaient pas sur quel bouton appuyer. C’est le genre de choses que nous voulons ajuster pour créer une expérience plus intuitive et agréable pour le joueur. »

Je vous propose maintenant 40 minutes de vidéos avec Rune Factory 4 Special.

Project Starship est annoncé sur Nintendo Switch et sort aujourd’hui sur l’eShop pour $4.99 / €4.99:

Je vous propose maintenant 45 minutes de vidéos avec Hatsune Miku: Project Diva MegaMix:

Petit retard pour Underhero qui ne sortira sur Nintendo Switch que le 27 février.

MathLand arrivera le 24 février sur Nintendo Switch:

Je vous propose maintenant 9 minutes de vidéos avec Liberated:

Top Run est sorti aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 4.99€.

Nouvelle vidéo pour DOOM Eternal:

Bigben Interactive annonce dans un communique de presse l’arrivée du titre Construction Simulator 3 sur la Nintendo Switch pour 19.99€ (19.99$ aux États-Unis). Avec plus de 50 véhicules à conduire sous licence officielle de marques telles que Caterpillar, Liebherr, CASE, Bobcat, Palfinger, STILL, MAN, ATLAS, Bell, BOMAG, WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG, HAMM AG et MEILLER Kipper, les joueurs devront également accomplir plus de 70 missions comme batîr des petites maisons familiales, des entrepôts industriels et gratte-ciels, des ponts et la rénovations de routes.

Nouvelle pub TV de Nintendo qui met en valeur le Fighter Pass 1 de Super Smash Bros. Ultimate:

Reed Remastered est annoncé sur Nintendo Switch pour ce vendredi 14 février à $4.99 / €4.99.

Le développeur Pine Studio a annoncé que The Academy, un nouveau jeu de puzzle-aventure, est en préparation pour Switch. Il sortira au printemps.

Une nouvelle bande-annonce présente un premier aperçu du gameplay de R.B.I. Baseball 20. Regardez la vidéo ci-dessous. Le jeu sortira en mars sur Nintendo Switch.

Bloodroots sortira sur Nintendo Switch le 28 février prochain pour $19.99 USD / €15.99 / £15.99 , a annoncé aujourd’hui le développeur Paper Cult. Il sera vendu sous forme numérique via l’eShop. Outre la date de sortie, Paper Cult a également révélé que Nick Suttner (Guacamelee 2, Celeste) a été recruté pour aider à étoffer et à écrire les personnages et les dialogues du jeu.

Depixtion est annoncé sur Nintendo Switch. Tout comme dans Picross, vous allez compléter une série d’énigmes nonogram qui, une fois terminées, prendront lentement mais sûrement la forme d’une variété d’images. La dépixtion mélange un peu les choses en ajoutant un “mécanisme de mélange des couleurs jamais vu auparavant, générant la plus grande palette de couleurs dans un jeu de nonogrammes à ce jour”. En bref, au lieu de faire un seul puzzle monochrome, vous devrez compléter trois puzzles colorés distincts. Une fois terminés, les trois se mélangeront pour créer l’image finale. Selon le développeur, cela donne au joueur “un plus haut degré d’apport artistique sur l’image finale, ainsi qu’une plus grande verticalité du défi que représente le puzzle lui-même”.

Fred3ric est annoncé sur Nintendo Switch pour le 23 février à 9,99€.

Wanderlust Travel Stories sortira lui le 27 février pour 14,99€. Wanderlust Travel Stories est une passerelle entre littérature et jeu vidéo. Entrez dans la peau de voyageurs modernes, découvrez leurs désirs, leurs espoirs, leurs peurs, et façonnez le déroulement de leur histoire. Appropriez-vous cette aventure.