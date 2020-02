2K Silicon Valley change de nom

2K annonce que 2K Silicon Valley, le studio de développement créé en février 2019 appartenant entièrement au label et dirigé par Michael Condrey, figure bien connue de l’industrie des jeux vidéo, sera officiellement connu sous le nom de 31st Union.

En parallèle de l’annonce de ses équipements de développement dernier cri, de son identité graphique et de son engagement envers les valeurs fondamentales du studio afin d’en établir son identité, le studio a également annoncé des plans pour étendre sa présence à l’international, à commencer par un bureau européen implanté en Espagne.

“31st Union prend un départ incroyable avec une équipe passionnée et talentueuse, une culture qui défend l’intégration avec une plus grande représentation, et une nouvelle IP ambitieuse dont nous sommes extrêmement fiers.” commente Michael Condrey, Président de 31st Union. “Notre nom et notre studio représentent l’esprit de la Californie dans sa riche diversité de pensée, d’art, de musique, d’innovation et de représentation culturelle qui définissent l’âge d’or actuel de l’entertainment et de la technologie ici dans la Silicon Valley. En dévoilant notre identité et en annonçant le développement de nos opérations, nous entamons une nouvelle phase de croissance passionnante avec pour objectif d’englober plus de voix et donner vie à notre vision et ce, tout autour du globe.”

“Nous créons un environnement de développement basé sur une seule nouvelle IP où la passion est le centre de tout.” ajoute Tyler Michaud, Head of Strategy à 31st Union. “Nous pensons que des perspectives et des expériences diversifiées sont cruciales pour créer une expérience de divertissement véritablement globale bénéficiant d’une connexion profonde avec des fans passionnés.”

31st Union sera le quatrième studio de développement de jeux appartenant à 2K possédant plusieurs bureaux autour du monde. En décembre 2019, Cloud Chamber – les créateurs de la nouvelle itération de la franchise BioShock – a dévoilé l’implantation de ses studios basés à Novato (Californie) et Montréal (Québec). De plus, en juin 2018, Hangar 13 – connu pour son travail sur la franchise Mafia – a ouvert son troisième bureau à Brighton (Angleterre) aux côtés des studios basés en République Tchèque et à Novato. Enfin, Visual Concept possède également plusieurs bureaux à travers le monde.

“Nous nous réjouissions de voir que l’équipe de 31st Union continue sa croissance et poursuit son développement à l’échelle internationale.” ajoute David Ismailer, Président de 2K. “Nous avons pu constater les bénéfices de cette approche au sein de 2K, de l’élargissement des efforts de recrutement à l’attraction des meilleurs talents, et ainsi profiter de plus de perspectives d’univers différents à faire entrer dans le process créatif. Nous sommes certains que le studio espagnol aura un impact positif sur 31st Union et nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la nouvelle IP de ce studio dès que le moment sera venu.”