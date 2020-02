Affrontez une armée d’octopodes dans Dog Duty sur Nintendo Switch

Les créateurs Zanardi & Liza collaborent avec SOEDESCO Studios pour proposer le jeu sur toutes les plateformes

Rotterdam, Pays-Bas – 12 février 2020 – Le jeu tactique en temps réel Dog Duty sera disponible au printemps 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et Steam®. Proposé actuellement en accès anticipé sur Steam, Dog Duty est en cours de développement par le studio indépendant Zanardi & Liza, en collaboration avec le studio SOEDESCO, qui se concentre sur la version console du titre. Dans ce cocktail détonant d’action effrénée, de fusillades épiques et d’humour, les joueurs ont pour mission de vaincre une armée de poulpes maléfiques.

Alors que Dog Duty, en accès anticipé sur Steam, entre dans ses dernières phases de développement, Leonardo Zimbres, fondateur du studio Zanardi & Liza, se réjouit de la sortie du jeu sur PS4™, Xbox One et Nintendo Switch : « C’est un plaisir de travailler main dans la main avec SOEDESCO Studios et de les voir développer le jeu sur d’autres plateformes. J’ai entière confiance en eux et ils ont déjà beaucoup avancé. La version console est très réussie, autant en termes de graphismes que d’expérience de jeu, j’attends sa sortie avec impatience. »

Au cours de la période d’accès anticipé proposée sur Steam, Dog Duty a fait l’objet de plusieurs mises à jour d’envergure. Grâce aux retours et avis de la communauté, le studio Zanardi & Liza a travaillé dur pour améliorer le jeu, en ajoutant notamment de nouveaux personnages jouables et des ennemis. Les joueurs choisissent désormais parmi huit personnages jouables pour composer leur escouade de trois soldats. Les créateurs ont également repensé entièrement l’interface, ajouté des dialogues et des rencontres avec des PNJ amis et ennemis. Par le biais d’un tout nouveau système radio, les joueurs peuvent communiquer avec des avant-postes conquis ou ennemis. Par exemple, les avant-postes qui n’ont pas encore été conquis peuvent leur envoyer des messages de provocation. Les versions Nintendo Switch, PS4 et Xbox One intégreront ces mises à jour à leur sortie.

À propos de Dog Duty

Prenez la tête d’une équipe de bons à rien et partez affronter le maléfique Commandant Octopus et son armée qui menacent la paix dans le monde. Dans cet amusant jeu de tactique en temps réel, vous vous lancez dans une guérilla pour pulvériser la vermine d’Octopus. Combattez sur le toit de votre véhicule en mouvement et voyagez d’île en île pour libérer des avant-postes et terrasser des boss coriaces dans leurs puissantes octo-machines. Pulvérisez cette bande de calamars, mais restez sur vos gardes, car ils sont bien armés !

Caractéristiques