Cat Quest Pawsome Pack viendra miauler dans les rayons sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en mai !

Saint-Ouen, France, Londres, Angleterre – 12 février 2020 – PQube et Just For Games sont heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée d’un pack spécial en version physique de la série la plus féline du jeu vidéo ! Cat Quest Pawsome Pack regroupe les jeux Cat Quest I et Cat Quest II dans une seule et même version physique.

Le jeu sera distribué en France par Just For Games et sera disponible en mai 2020.

Cat Quest est un jeu d’action RPG en monde ouvert qui se déroule dans un royaume fantastique peuplé de chats. Suite du premier opus primé, Cat Quest 2 vous permet désormais de jouer en solo ou avec un ami, à la fois en tant que chat et chien alors que vous embarquez dans un voyage épique ! Poursuivez vos quêtes dans un monde rempli de magie, battez des monstres curieux, récupérez des butins qui améliorent les statistiques et partez à l’aventure comme jamais auparavant !

Caractéristiques :