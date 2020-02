Crash Drive 2 (Nintendo Switch) – Le test

Attention… top : Je suis un jeu de voitures qui se joue en ligne. Je suis développé par une société néerlandaise M2H. Je suis sorti en 2015 sur IOS, Android et PC. Je permets de faire des tonnes de cascades et de figures au volant des véhicules les plus fous. Je suis ? Je suis ? Crash Drive 2 ! Ce titre ne vous dit rien ? Et pourtant, il arrive sur Switch en ce début de mois de février.

Crash Drive 2 est un jeu en ligne dans lequel on pilote un véhicule dans un environnement ouvert et où des challenges se lancent les uns après les autres, challenges qu’il faudra relever pour débloquer de nouveaux véhicules et de nouveaux décors. Avant toute chose, sachez que vous n’êtes pas obligé de jouer en ligne puisqu’il est possible de jouer seul ce qui sera notamment un bon moyen de découvrir les maps et de s’entraîner.

Le jeu consiste à enchaîner des épreuves plutôt courtes, deux à trois minutes maximum, et à cumuler le plus grand nombre de points en faisant des figures par exemple. La zone de jeu est truffée de tremplins, d’anneaux à traverser, de caisses à détruire. Parmi les autres mini-jeux, on trouve par exemple une course aux pièces. La map se remplit de pièces d’or et il faut parcourir tout le terrain pour en récolter un maximum. Une autre épreuve consiste à participer à une course en franchissant des points de contrôle qui apparaissent les uns à la suite des autres. Il n’y a pas de circuit à proprement parler comme dans un jeu de courses classique.

Au fur et à mesure des challenges, on gagne de l’expérience et on débloque de nouvelles aires de jeux et de nouveaux véhicules. Il y a cinq maps différentes (canyon, forêt, tropical et neige, plus un niveau spécial tanks) et une trentaine de véhicules. Le mode en ligne propose les mêmes épreuves, et on a le choix entre un serveur en Europe en Asie ou en Amérique, donc on aura potentiellement toujours des concurrents humains face à nous.

Graphiquement, le jeu accuse son âge. C’est de la 3D honnête, mais sans rien qui puisse lui donner une petite touche personnelle. Sur le plan de la jouabilité, le jeu répond bien, on accélère, on freine, on utilise son boost, rien de bien original. Un petit point négatif à noter étant donné qu’on ne peut pas bouger l’angle de vue de la caméra, il arrive souvent que, face à une montagne par exemple, on ne puisse pas voir ce qui nous attend en haut. Rien de trop gênant quand même.

Sur le plan sonore, les développeurs se sont sentis obligés de mettre du gros son pour coller avec l’ambiance frénétique du titre. Les bruitages sont ce qu’on peut attendre de ce genre de jeu, classiques mais sans plus.