Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch comme si de rien n’était

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 3 au 9 février 2020).

Grosse sortie PS4 cette semaine, mais on restera toujours bouche bée devant la longévité de Ring Fit Adventure qui signe encore une bon score cette semaine.

01./00. [PS4] Granblue Fantasy: Versus # <FTG> (Cygames) {2020.02.06} (¥6.980) – 86.248 / NEW

02./01. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 23.149 / 675.906 (-23%)

03./02. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 23.114 / 3.402.851 (-21%)

04./03. [PS4] Yakuza: Like a Dragon <ADV> (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 10.589 / 228.459 (-50%)

05./05. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 9.650 / 142.181 (-19%)

06./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.336 / 3.552.657 (-12%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.063 / 1.252.623 (-10%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.911 / 2.765.403 (-9%)

09./04. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot <RPG> (Bandai Namco Games) {2020.01.16} (¥7.600) – 7.860 / 136.932 (-43%)

10./09. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.132 / 1.336.277 (+6%)

Côté hardware, grosse hausse pour la Nintendo Switch, sans sortie majeure. Cette hausse survient alors que Nintendo a publié une déclaration selon laquelle elle s’attend à une pénurie de console et d’accessoires Switch en raison de l’impact du coronavirus sur la fabrication en Chine. Pour le moment il n’en est rien, mais le compte à rebours de la sortie d’Animal Crossing commence déjà, il reste encore plus d’un mois. La console hybride continue quand même sa meilleure année pour le moment, et de loin.