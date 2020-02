Dead Cells Prisoner’s Edition arrive en version physique !

Saint-Ouen, France – 13 février 2020 : Just For Games et Merge Games sont heureux de vous annoncer aujourd’hui la distribution d’une Signature Edition très particulière en France : la Prisoner’s Edition de Dead Cells !

Cette version collector viens célébrer la sortie du DLC “Bad Seed” de Dead Cells, et proposera de nombreux goodies exclusifs autour de la licence.

Liens de précommande de la Prisoner’s Edition

La Prisoner’s Edition contient :

Présentée dans une boîte en relief, arborant le logo de la flamme emblématique de Dead Cells, la pièce maîtresse de Dead Cells – Prisoner’s Edition est une figurine détaillée de 22 cm de haut du prisonnier brandissant l’une des armes les plus étranges du jeu, le Vorpan !

The Dead Cells – Prisoner’s Edition contient également :

✔ Un code pour le DLC « The Bad Seed » qui rajoute 2 niveaux et un boss !

✔ Un vinyle 45T orange contenant les titres les plus emblématiques du jeu Prisoner’s ReAwakening et Clock Tower – Pocket Watch Edition, composés par Yoann Laulan.

✔ Le jeu en version physique GOTY (contenant le jeu, un porte clé et un artbook)

✔ Une collection de 3 pin’s exclusifs

✔ 4 autocollants à la finition metallique pour customiser toutes vos surfaces !

✔ Un mini-artbook

✔ Un porte clé Dead-Cells

✔ Une carte postale collector inédite à cette édition

✔ Un certificat numéroté

✔ Le tout dans une superbe boîte métallisée avec le logo du jeu en relief dessus.

Caractéristiques du jeu Dead Cells :

✔ RogueVania : L’exploration progressive d’un monde interconnecté, avec la rejouabilité et l’adrénaline d’un rogue-lite.

✔ 2D Souls-Lite Action: Des combats impitoyables mais justes, l’iconique roulade, plus de 90 armes et sorts avec un gameplay unique. L’action impitoyable combinée à l’absence de filet de sécurité donnent une bonne dose d’adrénaline à chaque partie.

✔ Progression non-linéaire : Egouts, ossuaires ou remparts ? Une fois débloquées, des capacités spéciales persistantes permettent d’accéder à de nouveaux chemins pour atteindre votre objectif. Décidez de la meilleure route à prendre en fonction de votre équipement, de votre style de jeu ou de votre envie du moment.

✔ Exploration : Des salles secrètes, des passages cachés, de magnifiques panoramas. Prenez un moment pour flâner dans les tours et respirer cet air frais de la mer… La mort est le nouveau backtracking.