Streets of Rage 4 : une vision et des inspirations au service d’une direction artistique exceptionnelle

L’éditeur et co-développeur de Streets of Rage 4 Dotemu (éditeur de Wonder Boy: The Dragon’s Trap et Windjammers 1, développeur de Windjammers 2) et ses co-développeurs Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury) en dévoilent aujourd’hui un peu plus sur le retour fracassant de la série de beat’em all emblématique des années 90. Les développeurs reviennent cette fois-ci sur le processus créatif qui entoure la direction artistique de Streets of Rage 4, dont la vision initiale s’appuie sur l’héritage de la série pour offrir un rendu moderne et saisissant. Découvrez les coulisses de la création de l’univers visuel détonnant du jeu, prévu cette année sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

Lizardcube apporte un regard singulier sur la bouillonnante cité de Streets of Rage 4, avec un style audacieux qui met l’emphase sur le trait, la perspective et le mouvement. Le Creative & Art Director Ben Fiquet et le Lead Background Artist Julian Nguyen You évoquent notamment l’extraordinaire niveau de détails du jeu, qui s’approprie l’esthétique urbaine teintée de néon typique de la série pour construire une identité visuelle inédite et moderne. Une idée des créateurs originels de la série, qui n’a pas pu être implémentée dans Streets of Rage 2, fait même une apparition hommage dans le premier niveau du jeu !

Streets of Rage 4 est le premier épisode de la série à voir le jour depuis 25 ans. Dix ans après les événements de Streets of Rage 2, Axel, Blaze et Adam reprennent du service, accompagnés de nouveaux combattants, pour faire le ménage dans une cité gangrenée par le crime et la corruption. Les combats sont dynamiques et fluides, les coups sont variés et frappent fort. La musique est signée Yūzō Koshiro (Streets of Rage 1, 2, & 3, Sonic the Hedgehog) et Motohiro Kawashima (Streets of Rage 2 & 3, Shinobi II), accompagnés d’autres contributeurs de talent : tous les ingrédients sont réunis pour honorer la mémoire de cette licence iconique du jeu vidéo tout en offrant un défouloir furieusement inventif et nerveux.