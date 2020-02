Une démo pour Hatsune Miku sur Nintendo Switch

Hatsune Miku Project Diva Mega 39’s (ou Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix) est disponible en démo dès maintenant sur l’eShop japonais de la Nintendo Switch.

A noter aussi une démo pour Pocket Stables, aussi disponible sur l’eShop nippon.

« Let’s be honest, I kinda wanna be with you !» La flamboyante Hatsune Miku fera son grand retour en Occident en 2020, sur Nintendo Switch ! SEGA a profité de l’événement « Magical Mirai 2019 », qui se tenait fin août au Japon, pour confirmer la sortie dans le monde entier de Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, adaptation du jeu japonais Hatsune Miku: Project DIVA MEGA 39’s prévu pour le 13 février 2020 sur l’archipel.

Basé sur le très populaire Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone, Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix prend une nouvelle dimension sur Nintendo Switch, offrant aux fans inconditionnels de Project DIVA comme aux nouveaux venus plusieurs manières de jouer, à la maison comme sur la route. Les différents modes « rythme » proposent un système de contrôles classique pour la série tandis qu’un tout nouveau mode exclusif tire parti des possibilités uniques de la Nintendo Switch™.

Quoi de neuf dans Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix?

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix ne marque pas seulement les grands débuts de la chanteuse virtuelle sur Nintendo Switch, mais constitue également une nouvelle étape importante dans sa carrière et pour la série Project DIVA, notamment grâce à son style graphique entièrement repensé, dans le plus pur style dessin animé. Les plus de 100 pistes préférées des fans, comme Senbonzakura, bénéficient désormais d’un nouvel allant esthétique raffiné et dynamique qui propulse Hatsune Miku dans une toute nouvelle dimension ! Des musiques inédites font évidemment leur apparition dans ce Mega Mix pour apporter un maximum de fraîcheur aux passionnés de la première heure !

Découvrez toutes ces nouveautés dans cette bande-annonce, et restez connectés pour obtenir plus de détails sur la sortie de Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix en Occident.