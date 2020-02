Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 4.2.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.2.0.

■ Ajout du service d’abonnement appelé passe Feh

Le service d’abonnement appelé passe Feh est désormais disponible ! Grâce à un forfait mensuel fixe, les détenteurs du passe Feh peuvent recevoir deux héros resplendissants chaque mois calendaire et profiter de quatre autres privilèges.

Rendez-vous dans le menu « Achats » pour le découvrir.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Épée de Laslow

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Laslow, Duelliste danseur

Hache noire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Barst, Hachette

Plateau de Jakob

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Jakob, Dévoué serviteur

Tactique du père

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Linfan, Fille lointaine

・Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section Entraînement du menu Alliés et sélectionnez Enseigner aptitudes.

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Trois nouveaux titres ont été ajoutés à la salle de concert : « Citadelle de Silesse » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, « Lyon (version orgue) » de Fire Emblem: The Sacred Stones, et « Soleil printanier » de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

○ Augmentation de la limite pour les structures.

・Le nombre maximum de structures offensives que vous pouvez placer passe de 5 à 6.

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・Kempf, Général sournois

・Jaffar, Ange de la nuit

・Eir, Vie nouvelle

■ Autres modifications

・L’écran « Enseigner aptitudes » affiche désormais des aptitudes disponibles aux niveaux de rareté supérieurs.

・Des notifications push (si autorisées) seront envoyées aux joueurs juste avant la fin des phases de bouclier et de riposte dans l’événement « Assaut de Mjölnir ». (Les joueurs peuvent autoriser ou non les notifications push à partir des paramètres de leur appareil.)

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Le passe Feh ? En quoi ça consiste ?

Le passe Feh est un service d’abonnement avec forfait mensuel fixe qui offre à ses abonnés un ensemble d’avantages en jeu.

Vous trouverez ci-dessous la description de ces cinq avantages.

1. Deux héros resplendissants par mois calendaire !

Les héros resplendissants sont des héros qui portent leur tenue resplendissante d’Askr, de Nifl et d’autres régions de Fire Emblem Heroes. Les abonnés recevront un héros resplendissant le 10 et le 25 de chaque mois.

Les héros resplendissants ont de nouvelles illustrations et de nouvelles tirades, mais il ne s’agit pas que d’un changement cosmétique : chaque héros resplendissant obtient un bonus +2 à each of their stats!

ses caractéristiques !

La toute première héroïne resplendissante est Lyn, Lady de Sacae. Notes :

・Vous pourrez continuer à utiliser les héros 5★ et les tenues resplendissantes que vous avez reçus au cours de votre période d’abonnement au passe Feh même si votre abonnement arrive à échéance.

・Les bonus de caractéristiques conférés aux héros resplendissants n’ont aucune conséquence sur le score du colisée ou de l’Assaut de Mjölnir.

2. Quêtes exclusives au passe Feh pour obtenir des récompenses !

En terminant ces quêtes, vous pouvez obtenir des objets précieux tels que des orbes.

3. Soutien d’invocateur élargi !

Vous pourrez créer un soutien d’invocateur avec jusqu’à trois héros au lieu d’un seul.

4. Rejouer un tour !

Vous pouvez retourner au début de votre tour précédent si vos héros n’ont pas encore agi ce tour-ci. Toutefois, si l’un de vos héros a déjà agi lors de votre tour actuel, vous retournerez au début du tour actuel.

Vous pouvez utiliser rejouer un tour autant de fois que vous le souhaitez au cours d’une bataille.

Note : rejouer un tour ne peut pas être utilisé au colisée, et dans d’autres modes et cartes.

5. Carte automatique !

Tant qu’il vous reste de l’endurance, vous pourrez lancer automatiquement la même carte plusieurs fois d’affilée ! Carte automatique peut être utilisée au cours de certains événements comme la Tourmente + et Liens d’amitié.

Touchez ici pour vous rendre sur le site officiel du passe Feh et en savoir plus sur cet abonnement.

Le site officiel contient également un aperçu de la prochaine héroïne resplendissante Cordelia, Guerrière aguerrie, dont la distribution est prévue à partir du 25/2/2020 7:00(UTC).