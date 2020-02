Développé par LEVEL-5 (Professeur Layton, Fantasy Life…), le jeu de rôle de tous les mordus de donjons débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch !

14 février 2020 – Si vous êtes friand de savoureux butins et trésors, c’est votre jour de chance, car SNACK WORLD: MORDUS DE DONJONS – GOLD est disponible sur Nintendo Switch. Pour savoir en quoi consiste le jeu, regardez la bande-annonce SNACK WORLD : MORDUS DE DONJONS – GOLD – Que la quête commence !

Développé par LEVEL-5, SNACK WORLD : MORDUS DE DONJONS – GOLD est un jeu de rôle rogue-like plein d’humour et de jeux de mots savoureux sur la nourriture. Déjanté et moderne, ce titre n’hésite pas à briser le quatrième mur ! Rejoignez Chup, Mayonna et toute une bande de chasseurs de trésors héroïques dans une quête pleine de combats palpitants et de donjons générés aléatoirement afin de rétablir l’ordre dans le royaume de Tutti-Frutti. En effet, le maléfique Sultan Vinaigre tente de ressusciter le Nécrodragon Smörg Åsbord pour qu’il dévore le monde tout entier. Votre mission est de l’arrêter !

Préparez-vous pour votre périple en achetant du matériel et des provisions dans les meilleures échoppes et optimisez votre équipement en prévision des batailles les plus retorses. Une fois préparé convenablement pour le combat, vous vous lancerez dans une chasse au trésor qui vous emmènera dans des donjons délirants ! Consommez des “snacks” pour invoquer des alliés spéciaux qui vous aideront au combat ; changez vos jaras – des pièces d’équipement cruciales – dans le feu de l’action et utilisez judicieusement vos objets pour prendre l’avantage au cœur du combat. Faites équipe avec jusqu’à trois amis pour affronter des boss énormes et impressionnants en ligne* ou en mode coopératif local**.

Préparez-vous à explorer des donjons dans une aventure qui ne manque pas de mordant ! SNACK WORLD : MORDUS DE DONJONS – GOLD est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.