TERROR SQUID, le manic shooter infernal, débarquera sur Switch et Steam au printemps

Créez votre propre bullet hell dans ce premier jeu d’arcade norvégien

Oslo, Norvège – 14th février 2020 – Apt Games soumettra TERROR SQUID, son jeu d’arcade démentiel, au grand public dès le printemps prochain sur Nintendo Switch et Steam. Devenez le TERROR SQUID et préparez-vous à semer la terreur dans le monde.

TERROR SQUID est un jeu d’arcade complexe mais facile à prendre en main, dans lequel vous émettez vous-même chacun des projectiles pouvant causer votre perte. Prenant place sur une planète condamnée, vous incarnez une entité cosmique chaotique, parcourant le monde et disséminant toutes sortes de projectiles dangereux sur son passage. Et comme on récolte toujours ce que l’on sème, toutes vos balles d’encre continueront à circuler autour du globe, créant un véritable enfer apocalyptique. TERROR SQUID prend à contre-pied un genre où tout est d’ordinaire parfaitement orchestré, pour proposer une expérience dans laquelle vous êtes votre propre ennemi. Il faudra faire preuve d’une grande vivacité d’esprit et d’une grande habileté pour résister à la terreur que vous allez vous-même créer !

Votre objectif est donc de survivre le plus longtemps possible sans toucher un seul de vos projectiles. Si vous y arrivez suffisamment longtemps, vous pourrez déclencher une vague d’énergie noire salvatrice qui fera exploser vos projectiles dans des réactions en chaîne épiques.

S’inspirant des cartes sphériques de Super Stardust et de l’action intensive de Devil Daggers, TERROR SQUID mettra vos réflexes et votre esprit à rude épreuve. Seuls les meilleurs joueurs réussiront à atteindre la minute de survie dans cet enfer aux graphismes vectorisés. Détruisez des mondes, grimpez dans les classements et ne faites plus qu’un avec le vide dans TERROR SQUID.

TERROR SQUID est le premier jeu d’arcade développé en Norvège. Après avoir décroché le grand prix des Norwegian Gameplay Championships, TERROR SQUID s’offre une borne d’arcade grâce au financement du Norwegian Film Institute. Celle-ci est disponible au Tilt, le plus grand café arcade d’Europe.

« TERROR SQUID est le genre de jeu d’arcade addictif qui se dévore par petites bouchées mais dont on n’arrive pas à décrocher, a déclaré John Doe, testeur de TERROR SQUID. »

« Le concept est simple, mais nous avons mis tout en œuvre pour offrir une profondeur stratégique en plus de l’habituelle chasse au meilleur score. Les parties sont rapides et suffisamment intenses pour donner le sentiment de vivre un moment épique le temps d’une minute. Le plus terrible c’est de découvrir combien de temps vous passerez au boulot à procrastiner sur ce jeu, a déclaré Syver Lauritzsen, directeur créatif sur TERROR SQUID. »