Tour d’actualités: nouveaux jeux Nintendo Switch, promotions, dates, trailers, etc.

Encore une belle journée d’annonces.

Annoncé il y a peu sur smartphones, voici le premier trailer de Dragon Quest Tact dont l’accès anticipé se tiendra du 27 février au 5 mars.

Le Studio Elan a annoncé la sortie de Summer at the Edge of the Universe, un roman visuel lesbien solarpunk. Il sera lancé sur Nintendo Switch en 2021.

Raw Fury a annoncé un nouveau partenariat d’édition pour lancer le très attendu jeu d’aventure noir Backbone du développeur indépendant EggNut sur consoles et plateformes PC au début de l’année 2021. Howard Lotor est un détective privé qui travaille sur une affaire de disparition de routine dans un dystopique, l’histoire alternative de Vancouver. Mais ce sur quoi Howard tombe le pousse dans une inquiétante chasse à la vérité.

Backbone : Prologue, une démo gratuite qui suit Howard dans le premier acte du jeu, est disponible dès maintenant sur Steam. Depuis sa sortie en avril 2019, Backbone : Prologue a été téléchargé plus de 130 000 fois et a obtenu un score de 98 % de commentaires positifs de la part des utilisateurs sur plus de 2 000 avis.

En préparation pour la PAX East 2020, l’aventure RPG relaxante Alchemic Cutie a reçu une nouvelle bande-annonce.

Le jeu Vitamin Connection sur Nintendo Switch s’offre une date de sortie européenne: le 20 février sur le Nintendo eShop au prix de 18€.

SEGA prévoit une gamme complète de DLC pour Hatsune Miku : Projet Diva MegaMix avec un season pass. Annoncé aujourd’hui, ce pass comprendra six packs musicaux supplémentaires qui seront disponibles après la sortie du film pour 4 500 yens.

Le premier pack musical est lancé en même temps que la sortie principale. Voici un aperçu du programme complet :

Pack musical supplémentaire 1er (13 février)

Pack musical supplémentaire 2e (mars 2020)

Pack musical supplémentaire 3 (mars)

Pack musical supplémentaire 4 (avril)

Pack musical supplémentaire 5 (avril)

Pack musical supplémentaire 6e (mai)

L’éditeur Akupara Games et le développeur Rogue Snail ont annoncé aujourd’hui Relic Hunters Zero : Remix sur Nintendo Switch.

Le top des ventes 3DS sur l’eShop US de la semaine:

1. Pokemon Crystal

2. Tomodachi Life

3. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

4. Pokemon Yellow

5. Super Mario Bros. 3

6. Pokemon Gold

7. Pokemon Red

8. Pokemon Silver

9. Zelda: Ocarina of Time 3D

10. Pokemon Blue

11. Super Mario World

12. Zelda: Majora’s Mask 3D

13. Super Mario 3D Land

14. Super Mario Maker for 3DS

15. Zelda: Oracle of Ages

16. EarthBound

17. Pokemon Omega Ruby

18. Zelda: Oracle of Seasons

19. SteamWorld Dig

20. Digger Dan DX

SEGA a mis en ligne une nouvelle bande-annonce présentant quelques segments de gameplay dans SEGA Ages : Sonic the Hedgehog 2 sur Nintendo Switch. Le jeu est maintenant disponible sur l’eShop japonais au prix de 999 yens et devrait sortir le 20 février 2020 en occident.

Batterystaple Games s’appuie sur le succès de 20XX pour son prochain projet. En partenariat avec Kowloon Nights, le studio développe 30XX, un jeu de plates-formes d’action en coopération. Il est en bonne voie pour arriver sur consoles en 2021.

HAMSTER va publier Arcade Archives VS. Mahjong sur l’eShop Nintendo Switch la semaine prochaine. Le jeu, sorti à l’origine par Nintendo en 1984, propose des matchs à deux joueurs avec des amis ou un ordinateur.

Cloudpunk est annoncé sur Nintendo Switch:

Le but initial de Kindred Fates était de 50 000 dollars, mais il n’y avait pas de déclencheur Switch. Pour y parvenir, le Kickstarter devait atteindre l’objectif de 150 000 dollars. Bien que cela ait pu sembler un peu trop loin il y a seulement quelques semaines, nous sommes très heureux de dire que l’objectif a maintenant été atteint ! Le jeu fera officiellement son chemin sur le console hybride en 2023.

Umihara Kawase BaZooKa! sortira le 28 mai au Japon pour 2,800 yens.

Sting a publié le premier trailer de la nouvelle version Switch de Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone. Yggdra Union : We’ll Never Fight Alone sera disponible sur Switch au Japon via l’eShop le 5 mars.

Conan Chop Chop n’atteindra pas la date de sortie prévue, le 25 février. Le développeur Mighty Kingdom et l’éditeur Funcom ont annoncé un retard aujourd’hui, et ont maintenant fourni une nouvelle fenêtre de sortie pour le deuxième trimestre 2020.

On termine avec les nombreuses promotions du moment sur l’eShop de la Nintendo Switch :

92%

EXORDER | 92% | 0,99€ | 12,99€

90%

A Hole New World | 90% | 0,99€ | 9,99€

Battle Group 2 | 90% | 0,99€ | 9,99€

Castle of Heart | 90% | 1,49€ | 14,99€

Dream Alone | 90% | 0,99€ | 9,99€

Goetia | 90% | 0,99€ | 9,99€

Hollow | 90% | 1,99€ | 19,99€

NoReload Heroes | 90% | 0,99€ | 9,99€

Overlanders | 90% | 2,29€ | 22,99€

Star Story: The Horizon Escape | 90% | 0,99€ | 9,99€

Toby: The Secret Mine | 90% | 0,99€ | 9,99€

Violett | 90% | 0,99€ | 9,99€

88%

Death Squared | 88% | 1,49€ | 12,50€

85%

Casi llegamos: el Plataformas | 85% | 1,22€ | 8,19€

Mech Rage | 85% | 1,49€ | 9,99€

OTTTD: Over The Top Tower Defence | 85% | 0,99€ | 6,99€

Spheroids | 85% | 1,19€ | 7,99€

Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition – The Card Warriors | 85% | 0,99€ | 6,99€

Tachyon Project | 85% | 1,49€ | 9,99€

The Office Quest | 85% | 1,79€ | 11,99€

84%

Stellar Interface | 84% | 1,99€ | 12,99€

83%

ASCENDANCE | 83% | 0,99€ | 5,99€

Pirates: All Aboard! | 83% | 0,99€ | 5,99€

82%

Super One More Jump | 82% | 0,99€ | 5,59€

80%

Agent A – un puzle disfrazado | 80% | 2,59€ | 12,99€

Air Hockey | 80% | 1,59€ | 7,99€

Airfield Mania | 80% | 0,99€ | 4,99€

Build a Bridge! | 80% | 2,99€ | 14,99€

Car Quest | 80% | 1,69€ | 8,49€

Croc’s World Run | 80% | 0,99€ | 4,99€

EARTHLOCK | 80% | 4,99€ | 24,99€

Final Light, The Prison | 80% | 1,39€ | 6,99€

Gear.Club Unlimited | 80% | 9,99€ | 49,99€

Hidden | 80% | 1,99€ | 9,99€

History 2048 | 80% | 0,99€ | 4,99€

Jewel Rotation | 80% | 0,99€ | 4,99€

Mimic Hunter | 80% | 0,99€ | 4,99€

Monkey Business | 80% | 1,59€ | 7,99€

Neverlast | 80% | 1,99€ | 9,99€

POOL | 80% | 1,59€ | 7,99€

Paper Wars: Cannon Fodder Devastated | 80% | 1,99€ | 9,99€

Party Trivia | 80% | 1,59€ | 7,99€

Quest for the Golden Duck | 80% | 1,79€ | 8,99€

Seeders Puzzle Reboot | 80% | 1,59€ | 7,99€

SpaceColorsRunner | 80% | 0,99€ | 4,99€

Sports Party | 80% | 7,99€ | 39,99€

Teddy Gangs | 80% | 1,79€ | 8,99€

The Count Lucanor | 80% | 2,99€ | 14,99€

Tower Of Babel | 80% | 1,24€ | 6,20€

Unbox: Newbie’s Adventure | 80% | 5,99€ | 29,99€

Watermelon Party | 80% | 0,99€ | 4,99€

Woodle Tree Adventures | 80% | 0,99€ | 4,99€

Xtreme Club Racing | 80% | 1,97€ | 9,89€

ZOMB | 80% | 1,99€ | 9,99€

79%

Dark Veer | 79% | 1,04€ | 4,99€

Diggerman | 79% | 1,04€ | 4,99€

Frederic 2: Evil Strikes Back | 79% | 1,04€ | 4,99€

Frederic: Resurrection of Music | 79% | 1,25€ | 5,99€

Grab Lab | 79% | 1,04€ | 4,99€

Gunpowder on The Teeth: Arcade | 79% | 1,04€ | 4,99€

Mad Carnage | 79% | 1,00€ | 4,99€

Millie | 79% | 1,04€ | 4,99€

Omen Exitio: Plague | 79% | 2,09€ | 9,99€

Phantaruk | 79% | 1,04€ | 4,99€

Qbik | 79% | 1,04€ | 4,99€

Risky Rescue | 79% | 1,04€ | 4,99€

Sparkle 2 EVO | 79% | 1,04€ | 4,99€

Sparkle 3 Genesis | 79% | 1,04€ | 4,99€

Sparkle ZERO | 79% | 1,04€ | 4,99€

Surfingers | 79% | 1,04€ | 4,99€

TERRORHYTHM (TRRT) | 79% | 2,09€ | 9,99€

Tap Skaters | 79% | 1,04€ | 4,99€

The Childs Sight | 79% | 1,04€ | 4,99€

The Mahjong Huntress | 79% | 1,04€ | 4,99€

Tiny Hands Adventure | 79% | 1,57€ | 7,49€

Zombillie | 79% | 1,04€ | 4,99€

77%

I, Zombie | 77% | 1,14€ | 4,99€

75%

Beat Cop | 75% | 3,74€ | 14,99€

Event Horizon | 75% | 1,49€ | 5,99€

Joggernauts | 75% | 3,74€ | 14,99€

Legendary Fishing | 75% | 7,49€ | 29,99€

Monopoly para Nintendo Switch | 75% | 9,99€ | 39,99€

Odallus: The Dark Call | 75% | 2,99€ | 11,99€

Pizza Parking | 75% | 0,99€ | 3,99€

RIOT – Civil Unrest | 75% | 4,99€ | 19,99€

Rayman Legends: Definitive Edition | 75% | 9,99€ | 39,99€

Solo: Islands of the Heart | 75% | 4,99€ | 19,99€

South Park™: Retaguardia en Peligro™ | 75% | 14,99€ | 59,99€

Suicide Guy | 75% | 1,99€ | 7,99€

Suicide Guy: Sleepin’ Deeply | 75% | 1,49€ | 5,99€

The King’s Bird | 75% | 4,99€ | 19,99€

Xenon Racer | 75% | 9,99€ | 39,99€

74%

Kid Tripp | 74% | 1,00€ | 3,99€

70%

A Ch’ti Bundle | 70% | 4,79€ | 15,99€

Child of Light® Ultimate Edition | 70% | 5,99€ | 19,99€

Classic Games Collection Vol.1 | 70% | 1,49€ | 4,99€

Dragon ball fighterz 70% 17,99€

Ethan: Meteor Hunter | 70% | 2,99€ | 9,99€

Hungry Shark® World | 70% | 2,99€ | 9,99€

Inside My Radio | 70% | 2,99€ | 9,99€

SkyScrappers | 70% | 2,69€ | 8,99€

Sweet Witches | 70% | 2,99€ | 9,99€

UNO | 70% | 2,99€ | 9,99€

Valiant Hearts: The Great War® | 70% | 5,99€ | 19,99€

Windmill Kings | 70% | 2,99€ | 9,99€

67%

99Seconds | 67% | 0,98€ | 2,99€

Just Dance® 2019 | 67% | 19,79€ | 59,99€

RIVE: Ultimate Edition | 67% | 4,94€ | 14,99€

Swap This! | 67% | 1,64€ | 4,99€

Swords & Soldiers | 67% | 2,47€ | 7,49€

Toki Tori | 67% | 1,64€ | 4,99€

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition | 67% | 4,94€ | 14,99€

66%

Energy Balance | 66% | 1,01€ | 2,99€

Energy Cycle | 66% | 1,01€ | 2,99€

Green Game: TimeSwapper | 66% | 1,01€ | 2,99€

Midnight Evil | 66% | 3,39€ | 9,99€

Rawr-Off | 66% | 0,99€ | 2,99€

Red Game Without a Great Name | 66% | 1,01€ | 2,99€

Tactical Mind | 66% | 1,00€ | 2,99€

Yooka-Laylee | 66% | 13,59€ | 39,99€

65%

Vaporum | 65% | 8,74€ | 24,99€

63%

Assassin’s Creed® III Remastered | 63% | 14,79€ | 39,99€

Mario + Rabbids® Kingdom Battle | 63% | 14,79€ | 39,99€

South Park™ : La vara de la verdad™ | 63% | 14,79€ | 39,99€

60%

Alteric | 60% | 1,99€ | 4,99€

Bubsy: Paws on Fire! | 60% | 9,99€ | 24,99€

Crazy Zen Mini Golf | 60% | 1,99€ | 4,99€

Deep Ones | 60% | 1,99€ | 4,99€

Event Horizon: Space Defense | 60% | 2,79€ | 6,99€

RISK: The Game of Global Domination | 60% | 7,99€ | 19,99€

Rock ‘N Racing Off Road DX | 60% | 3,99€ | 9,99€

Santa Tracker | 60% | 1,19€ | 2,99€

Space Ribbon | 60% | 1,99€ | 4,99€

Spider Solitaire | 60% | 3,59€ | 8,99€

Sushi Time! | 60% | 1,99€ | 4,99€

Trials® Rising | 60% | 9,99€ | 24,99€

Trivial Pursuit Live! | 60% | 7,99€ | 19,99€

Yet Another Zombie Defense HD | 60% | 1,99€ | 4,99€

55%

Dragon Snakes | 55% | 1,79€ | 3,99€

Soulblight | 55% | 6,74€ | 14,99€

50%

Adrenaline Rush – Miami Drive | 50% | 1,99€ | 3,99€

Animal Hunter Z | 50% | 4,99€ | 9,99€

Asdivine Hearts | 50% | 6,49€ | 12,99€

Asdivine Hearts II | 50% | 6,49€ | 12,99€

BINGO for Nintendo Switch | 50% | 2,49€ | 4,99€

Block-a-Pix Deluxe | 50% | 3,99€ | 7,99€

Bot Vice | 50% | 4,99€ | 9,99€

Breathing Fear | 50% | 2,49€ | 4,99€

Caterpillar Royale | 50% | 2,49€ | 4,99€

Chameleon | 50% | 2,49€ | 4,99€

Clumsy Rush | 50% | 2,49€ | 4,99€

Collide-a-Ball 2 | 50% | 2,49€ | 4,99€

DayD: Through Time | 50% | 4,39€ | 8,79€

Die for Valhalla! | 50% | 5,99€ | 11,99€

Drift Legends | 50% | 4,99€ | 9,99€

Dusty Raging Fist | 50% | 4,49€ | 8,99€

Fifty Words by POWGI | 50% | 3,99€ | 7,99€

Fill-a-Pix: La aventura épica de Felipe | 50% | 3,99€ | 7,99€

INSTANT TENNIS | 50% | 4,95€ | 9,90€

Island Maze | 50% | 1,49€ | 2,99€

Just Black Jack | 50% | 0,99€ | 1,99€

Killer Queen Black | 50% | 8,99€ | 17,99€

Klondike Solitaire | 50% | 4,49€ | 8,99€

M.A.C.E. Tower Defense | 50% | 1,99€ | 3,99€

Mable & The Wood | 50% | 7,49€ | 14,99€

Mad Bullets | 50% | 4,99€ | 9,99€

Metropolis: Lux Obscura | 50% | 3,99€ | 7,99€

Miniature – The Story Puzzle | 50% | 1,99€ | 3,99€

Moero Chronicle™ Hyper | 50% | 9,99€ | 19,99€

Monkey King: Master of the Clouds | 50% | 2,49€ | 4,99€

Monster Boy and the Cursed Kingdom | 50% | 19,99€ | 39,99€

Mr Blaster | 50% | 0,99€ | 1,99€

NORTH | 50% | 1,49€ | 2,99€

Paper Train | 50% | 4,99€ | 9,99€

Pic-a-Pix Deluxe | 50% | 3,99€ | 7,99€

Pic-a-Pix Pieces | 50% | 3,99€ | 7,99€

Ping Pong Trick Shot EVOLUTION | 50% | 2,49€ | 4,99€

Queen’s Quest 2: Stories of Forgotten Past | 50% | 7,49€ | 14,99€

Red Siren: Space Defense | 50% | 4,99€ | 9,99€

Safari Pinball | 50% | 1,49€ | 2,99€

Smash Rush | 50% | 4,99€ | 9,99€

Sorry, James | 50% | 2,49€ | 4,99€

Spiral Splatter | 50% | 2,49€ | 4,99€

Steamburg | 50% | 2,49€ | 4,99€

Super Ping Pong Trick Shot | 50% | 2,49€ | 4,99€

Super Star Path | 50% | 2,49€ | 4,99€

Tetsumo Party | 50% | 2,49€ | 4,99€

The Drama Queen Murder | 50% | 4,99€ | 9,99€

The Sinking City | 50% | 24,99€ | 49,99€

Thea: The Awakening | 50% | 8,99€ | 17,99€

Tic-Tac-Letters by POWGI | 50% | 3,99€ | 7,99€

UORiS DX | 50% | 4,00€ | 8,00€

Warplanes: WW2 Dogfight | 50% | 4,99€ | 9,99€

Word Mesh | 50% | 3,49€ | 6,99€

Word Puzzles by POWGI | 50% | 4,99€ | 9,99€

Word Search by POWGI | 50% | 3,99€ | 7,99€

Word Sudoku by POWGI | 50% | 3,99€ | 7,99€

Word Wheel by POWGI | 50% | 3,99€ | 7,99€

Wordsweeper by POWGI | 50% | 3,99€ | 7,99€

49%

Agony | 49% | 10,19€ | 19,99€

Estiman | 49% | 1,01€ | 1,99€

Fly O’Clock | 49% | 1,01€ | 1,99€

FunBox Party | 49% | 1,00€ | 1,99€

Hyperide | 49% | 1,01€ | 1,99€

Hyperide: Vector Raid | 49% | 1,01€ | 1,99€

IHUGU | 49% | 2,03€ | 3,99€

NO THING | 49% | 1,01€ | 1,99€

Soap Dodgem | 49% | 1,00€ | 1,99€

Timberman VS | 49% | 1,01€ | 1,99€

46%

Son of a Witch | 46% | 6,99€ | 12,99€

40%

Bomb Chicken | 40% | 8,09€ | 13,49€

Burger Chef Tycoon | 40% | 2,99€ | 4,99€

Pet Shop Snacks | 40% | 3,59€ | 5,99€

Quest Hunter | 40% | 11,99€ | 19,99€

Raiden V: Director’s Cut | 40% | 17,99€ | 29,99€

Rogue Bit | 40% | 2,99€ | 4,99€

Unruly Heroes | 40% | 11,99€ | 19,99€

Vortex Attack EX | 40% | 5,99€ | 9,99€

35%

Unknown Fate | 35% | 9,74€ | 14,99€

34%

Adventure Pinball Bundle | 34% | 5,93€ | 8,99€

Just Dance® 2020 | 34% | 39,59€ | 59,99€

33%

39 Days to Mars | 33% | 8,36€ | 12,49€

BDSM: Big Drunk Satanic Massacre | 33% | 13,39€ | 19,99€

Touchdown Pinball | 33% | 2,00€ | 2,99€

Yooka-Laylee and the Impossible Lair | 33% | 20,09€ | 29,99€

30%

Asdivine Dios | 30% | 9,09€ | 12,99€

Asdivine Menace | 30% | 9,09€ | 12,99€

Croc’s World | 30% | 2,79€ | 3,99€

Dead Cells | 30% | 17,49€ | 24,99€

Feudal Alloy | 30% | 10,49€ | 14,99€

Gabbuchi | 30% | 4,89€ | 6,99€

Go! Fish Go! | 30% | 1,39€ | 1,99€

Jewel Fever 2 | 30% | 2,79€ | 3,99€

Last Encounter | 30% | 9,44€ | 13,49€

PICROSS LORD OF THE NAZARICK | 30% | 6,99€ | 9,99€

Pacific Wings | 30% | 2,79€ | 3,99€

Shadow Bug | 30% | 6,29€ | 8,99€

Spice and Wolf VR | 30% | 15,75€ | 22,50€

StarDrone | 30% | 6,17€ | 8,82€

Strikey Sisters | 30% | 6,99€ | 9,99€

Super Battle Cards | 30% | 4,19€ | 5,99€

Super Volley Blast | 30% | 6,99€ | 9,99€

Them Bombs! | 30% | 8,11€ | 11,59€

Viviette | 30% | 6,99€ | 9,99€

Woodle Tree 2: Deluxe | 30% | 9,09€ | 12,99€

25%

Horse Farm | 25% | 14,99€ | 19,99€

Lydia | 25% | 3,00€ | 4,00€

20%

3D Billiards – Pool & Snooker | 20% | 15,99€ | 19,99€

3D MiniGolf | 20% | 15,99€ | 19,99€

Assassin’s Creed®: The Rebel Collection | 20% | 39,99€ | 49,99€

BATTOJUTSU | 20% | 3,99€ | 4,99€

Happy Animals Bowling | 20% | 3,99€ | 4,99€

Kitty Powers’ Matchmaker | 20% | 10,63€ | 13,29€

Milo’s Quest | 20% | 3,99€ | 4,99€

Moorhuhn Wanted | 20% | 5,59€ | 6,99€

PIANISTA | 20% | 19,99€ | 24,99€

Quarantine Circular | 20% | 4,79€ | 5,99€

Rolling Gunner | 20% | 15,99€ | 19,99€

Rotating Brave | 20% | 3,99€ | 4,99€

Seaking Hunter | 20% | 7,99€ | 9,99€

The Adventures of Elena Temple: Definitive Edition | 20% | 3,99€ | 4,99€

15%

Reknum | 15% | 4,24€ | 4,99€

10%

Just Glide | 10% | 1,07€ | 1,19€

SMASHING THE BATTLE | 10% | 8,99€ | 9,99€

Snake vs Snake | 10% | 3,59€ | 3,99€

Sparkle 4 Tales | 10% | 8,99€ | 9,99€

Summer Sports Games | 10% | 22,49€ | 24,99€

Super Jumpy Ball | 10% | 4,49€ | 4,99€

Tower of Babel – no mercy | 10% | 8,99€ | 9,99€

Winter Sports Games | 10% | 22,49€ | 24,99€