Transcendez le pouvoir des dieux dans Warriors Orochi 4 Ultimate, disponible dès maintenant !

De nouveaux personnages, deux nouvelles fins, ainsi que le mode Infinity ont été ajoutés à cette nouvelle version de Warriors Orochi 4.

KOEI TECMO Europe et le studio Omega Force sortent aujourd’hui le tout nouveau volet de l’impressionnante série d’aventure-action à 1 contre 1000, WARRIORS OROCHI 4 Ultimate sur PlayStation®4 , Nintendo Switch™ et Xbox One.

Dans ce dernier opus signé KOEI TECMO, la magie du crossover mélange les personnages de DYNASTY WARRIORS et de SAMURAI WARRIORS avec les dieux de l’Antiquité. Ensemble, ils cherchent à comprendre ce qui les a réunis dans ce nouveau monde mystérieux, tout en affrontant des hordes d’ennemis au cours de combats titanesques face à Odin et son armée maléfique. Les personnages emblématiques des précédents jeux de KOEI TECMO et les héros préférés des fans sont au casting d’Ultimate : le nombre de personnages jouables passe donc de 170 à 177 !

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate invite les joueurs à relever le défi de Zeus dans le tout nouveau mode Infinity. Une équipe de trois joueurs se lance alors à l’assaut des 12 tours pour surmonter les épreuves de ces donjons, qui sont chacun liés à l’un des signes du zodiaque. En triomphant de chaque épreuve, les joueurs gagnent des points d’expérience, débloquent des personnages et renforcent leurs armes, avant de retourner combattre des adversaires de plus en plus forts, lors de l’ascension de chaque tour.

De plus, retrouvez dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, de puissants trésors sacrés qui peuvent être désormais échangés entre les personnages, des histoires supplémentaires qui apportent plus de précisions sur certains personnages, ainsi que deux nouvelles fins. Désormais, Perseus détient la clé pour débloquer la vraie fin de cette saga !