Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection listé sur Nintendo Switch, tout comme BioShock Collection

On dirait que c’est le jour des informations sur les listes d’évaluation. Nous avons reçu plus tôt dans la journée une liste pour une évaluation taïwanais de Bloody Bunny, et nous avons maintenant le listing d’évaluation coréen avec des titres bien plus connus.

Selon le comité d’évaluation coréen, Catherine : Full Body et XCOM 2 Collection sont tous les deux en route pour une sortie sur nintendo Switch. Catherine : Full Body a été suggéré comme portage dans la récente enquête d’Atlus, et beaucoup ont spéculé sur le fait que certains portages inclus dans le questionnaire étaient déjà en cours de préparation. Cette idée semble le confirmer.

Quant à la Collection XCOM 2, ce serait la première fois que nous en entendons parler. La série XCOM serait certainement la bienvenue sur Nintendo Switch, car la plateforme semble parfaite pour la série d’actions/stratégies au tour par tour.

Enfin, nous avons une fois de plus une évaluation pour la Collection BioShock, ce qui ne devrait surprendre personne pour le moment.

A propos de Catherine

Catherine : une histoire d’amour, de trahison et de peur de s’engager. Les réalisateurs de la série Persona vous plongent dans un jeu d’action-aventure pour adultes truffé d’énigmes. L’amour est-il mort ?

Pars à l’exploration des joies et horreurs de l’amour dans la peau de Vincent, un homme tiraillé par un choix difficile : marier Katherine qui partage sa vie depuis longtemps, ou opter pour la belle inconnue qui vient de se réveiller à ses côtés… Catherine ! Mais attention ! La mauvaise décision pourrait bien s’avérer fatale. Piochant dans les thèmes du libre arbitre, de la complexité des relations humaines et des choix auxquels nous sommes confrontés, ce jeu d’énigmes d’action-aventure est une expérience unique en son genre.

Par l’équipe vedette d’ATLUS qui a donné naissance à la série Persona, et le studio d’animation Studio 4°C, connu pour les films d’animations tels que « Memories » et « Amer Béton », Catherine Classic est un chef-d’œuvre de style et de conceptualisation.

Une décision à prendre

Le cœur de Vincent vacille entre deux femmes. D’un côté : Katherine, la femme que Vincent espère un jour épouser. De l’autre : Catherine, qui a surgi de nulle part. Toutes les deux lui brisent le cœur et l’âme… L’histoire peut prendre des tournures bien différentes, et cette romance d’épouvante peut mener à un dénouement rocambolesque.

Énigmes cauchemardesques

Déplace des blocs afin de créer une voie pour escalader une tour cauchemardesque tout en fuyant les monstres qui te pourchassent. Les niveaux de blocs inférieurs s’écroulent au fil du temps. Ne t’arrête pas d’avancer, ou tu risques de tomber avec eux. Il n’y a pas une minute à perdre !

Le décor change toutes les nuits, s’élevant de plus en plus haut dans le ciel. Plus Vincent complète de niveaux, et plus les stratégies requises pour progresser se complexifient.

Différents obstacles entravent la route de Vincent. Certains blocs s’avèrent être des pièges attendant d’embrocher les grimpeurs imprudents. D’autres explosent et infligent des dégâts à tout ce qui les entoure. Les moutons de ces cauchemars sont également désespérés de survivre un matin de plus. Ils se mettront en travers de ton chemin, sèmeront le chaos dans tes blocs et peuvent même tenter de te rentrer dedans. Use toute ta tête et aide-toi d’objets étranges pour te débarrasser des moutons, dangers et créer de nouvelles routes menant au sommet !

Trois modes de jeu

Dans Golden Playhouse, joue à travers l’histoire tortueuse de Vincent entre amour, luxure et autodétermination.

Dans Babel, relève les défis de la tour et remporte des scores élevés, joue en solo ou en coopération.

Dans Colosseum, affronte d’autres joueurs en mode multijoueur local afin de déterminer qui est le meilleur grimpeur.

A propos de XCOM 2 Collection

XCOM 2 Collection regroupe le jeu de stratégie à succès XCOM 2, son extension War of the Chosen et quatre packs de contenu (Guerrier de la résistance, Enfants de l’anarchie, Chasseurs d’extraterrestres, Le Dernier cadeau de Shen, Tactical Legacy Pack), le tout à prix réduit.

Les extraterrestres ont pris le contrôle de la Terre, promettant à l’humanité un avenir radieux pour masquer leurs sombres intentions. À la tête d’une force de guérilla, surmontez les plus grands défis pour renforcer la résistance mondiale, repousser l’envahisseur et sauver le peuple de la Terre.

L’extension XCOM® 2: War of the Chosen vient prolonger votre combat contre ADVENT : de nouvelles factions de la résistance se sont formées afin d’éliminer une bonne fois pour toutes la menace extraterrestre sur Terre. En retour, de nouveaux ennemis surnommés les “”Élus”” sont envoyés par les Anciens avec un but unique : capturer le commandant. Cette extension inclut de nouvelles classes pour contrer la menace, et toujours plus d’ennemis, de missions et d’environnements.

XCOM 2 est la suite de XCOM: Enemy Unknown, le jeu de stratégie salué par la critique et élu jeu de l’année 2012.

La Terre a changé. Vingt années se sont écoulées depuis que les dirigeants du monde entier ont accepté de se rendre sans condition aux forces extraterrestres, et les membres d’XCOM, la dernière ligne de défense de la planète, se sont retrouvés décimés. Aujourd’hui, dans XCOM 2, les extraterrestres règnent sur la Terre ; ils y construisent des villes rutilantes qui promettent un avenir brillant à l’humanité, tout en dissimulant leurs sombres desseins et en faisant abattre les moindres dissidents qui tenteraient de s’opposer à leur ordre nouveau.

Seuls ceux vivants aux frontières du monde disposent encore d’une certaine marge de liberté. C’est là qu’une force tente de se regrouper afin de défendre l’humanité. En cavale perpétuelle et malgré des défis insurmontables, XCOM va devoir trouver un moyen de mettre sur pied une résistance mondiale et d’éliminer la menace extraterrestre une bonne fois pour toute.

XCOM EN CAVALE : prenez le contrôle du Talion, un vaisseau de ravitaillement extraterrestre reconverti en QG mobile d’XCOM. Un nouveau gameplay ouvert vous permet de choisir où envoyer votre équipe d’assaut, comment obtenir l’appui de la population, et quand combattre les contre-opérations ennemies.

RECRUTEZ DES COMBATTANTS POUR LA RÉSISTANCE : avec cinq classes de soldat, disposant chacune de compétences propres, vous allez pouvoir créer des soldats spécifiques à vos stratégies.

GUÉRILLA TACTIQUE : découvrez de nouveaux systèmes de jeu, pour une plus grande souplesse stratégique en combat. Cachez-vous pour tendre une embuscade à une patrouille ennemie, pillez les corps de vos adversaires pour récupérer du matériel et des artefacts, et sauvez des VIP et des camarades blessés en les conduisant jusqu’au point d’extraction.

DE NOUVEAUX ENNEMIS : retrouvez des ennemis très variés, entre nouvelles races extraterrestres surpuissantes et soldats chargés de faire respecter le régime d’ADVENT, pour un défi tactique inédit.

ÉTUDIEZ, DÉVELOPPEZ, AMÉLIOREZ : configurez et construisez des salles sur le Talion, de façon à offrir de nouvelles compétences à vos soldats sur le champ de bataille. Utilisez vos scientifiques et vos ingénieurs pour étudier, développer et améliorer vos armes et armures en fonction de la stratégie voulue.

CHAQUE MISSION EST UN DÉFI UNIQUE : partez en mission aux quatre coins de la planète, entre terrains vagues au coeur des mégapoles extraterrestres et sous-sols de leurs complexes les plus secrets. Les combinaisons de cartes, de missions et d’objectifs sont virtuellement infinies !

CRÉEZ DES MODS PERSONNALISÉS : grâce à des outils spécialement conçus pour la communauté, créez vos propres campagnes, stratégies, extraterrestres, classes et fonctionnalités, puis partagez-les via Steam Workshop.

AFFRONTEZ D’AUTRES JOUEURS EN LIGNE : mélangez escouades humaines et extraterrestres, et affrontez d’autres joueurs sur des cartes générées aléatoirement.

A propos de BioShock : The Collection

BioShock: The Collection comprend BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Les joueurs peuvent également accéder à tout le contenu des add-on solo, au pack ” Columbia’s Finest ” et aux commentaires du réalisateur avec les développeurs Ken Levine et Shawn Robertson.

Voici un aperçu de BioShock : The Collection, ainsi qu’une bande-annonce :

BioShock:

BioShock n’est pas un jeu de tir comme les autres : ses armes et ses stratégies sont originales. Vous aurez un arsenal complet à votre disposition du simple revolver au lance-grenade. Vous aurez également la possibilité de modifier votre ADN pour une meilleure “efficacité”. Vous pourrez ainsi vous injecter des plasmids pour acquérir des pouvoirs surhumains comme par exemple électrocuter ou congeler vos ennemis pour pouvoir les pulvériser à coup de clef à molette.

Les rencontres sont aléatoires : deux joueurs différents ne pourront ainsi jamais vivre la même aventure.

Modifiez votre corps : maîtrisez le feu ou la possibilité de pouvoir projeter des frelons.

Piratez les systèmes, faites évoluer vos armes et vos pouvoirs.

Tout peut devenir une arme : votre corps, le feu, l’eau et vos ennemis.

Partez explorer un univers art-déco unique dissimulé dans les profondeurs de l’océan.

BioShock 2:

L’action se déroule une dizaine d’années après les évènements du titre original, les couloirs de Rapture bruissent de nouveau du tintement de l’horreur du passé. Le long de la côte atlantique, un monstre kidnappe les petites filles et les emporte sous la mer dans la cité engloutie. Les joueurs prendront le rôle des Big Daddy et parcourront la cité à la recherche d’une réponse.

Le mode multijoueur dans BioShock 2 fournira une expérience unique et étendra le champ de la fiction originale. Les joueurs se retrouveront au temps de la chute de Rapture et prendront le rôle de cobaye pour les tests des plasmid pour la Solution Sinclair, le fournisseur de plasmids et de toniques dans le titre original. Les joueurs devront utiliser tout l’arsenal de Bioshock pour survivre. Participez à cette expérience unique qui ne pouvait se dérouler que dans Rapture.

Informations de mise à jour

Ce bundle inclut aussi le pack Testeur Sinclair Solutions, le pack de cartes Rapture Metro, le mode Kill’em Kindly, les personnages multijoueur Zigo et Blanche et les Épreuves du Protecteur. Nécessite le jeu complet.

Le mode solo comprend

Un jeu de tir évolutif et perfectionné génétiquement : Chaque rencontre vous fait progresser. De nouveaux éléments comme la capacité de s’équiper de deux armes ou plasmids permettent au joueur de faire des combinaisons.

De retour à Rapture: L’action se déroule une dizaine d’années après les événements du Bioshock original. L’histoire continue dans un monde encore plus intense et terrifiant.

Vous êtes Big Daddy : Prenez le contrôle du personnage iconique de BioShock et partez combattre des ennemis terrifiants

L’aventure poursuit son cours : Un scénario unique qui continue la narration à partir du premier opus

Les épreuves de Protecteur: Une nouvelle mission s’offre à vous : Tenenbaum requiert votre aide pour voler un maximum d’ADAM et ainsi contrarier les plans diaboliques de Sofia Lamb. Participez aux épreuves de Protecteur et perfectionnez votre maîtrise des armes et des plasmides dans des combats effrénés. Le but de chaque épreuve est simple : escortez votre Petite Sœur jusqu’à une source d’ADAM et protégez-la pendant qu’elle récolte la précieuse substance. Mais attention, les ennemis deviennent plus coriaces au fur et à mesure de votre progression. Survivrez-vous à leurs assauts ? Chaque épreuve comporte trois sets d’équipement uniques (armes et plasmides) pour des défis sans cesse renouvelés. Un quatrième est disponible lorsque tous les objectifs précédents sont atteints.

Le mode multijoueur comprend

Mode multijoueur amélioré génétiquement : Remportez des points d’expérience en cours de jeu pour accéder à de nouvelles armes, plasmids et toniques qui peuvent être combinés des centaines de manières différentes pour créer le personnage qui correspond à votre style de jeu.

Faites l’expérience de la guerre civile qui ravage Rapture : Prenez le rôle des citoyens de la cité et prenez part aux combats.

Contemplez Rapture avant sa chute : Rapture avant sa chute, avant que l’océan ne réclame son dû. Le restaurant Kashmir et les suites Mercury ont été redesignées pour le mode multijoueur.

Les vétérans du FPS multijoueur ont apporté leur touche : Digital Extremes apporte plus de 10 ans d’expérience dans ce mode avec notamment leur contribution à Unreal® et Unreal Tournament®.

Contenu Testeur Sinclair Solutions: Le rêve est à portée de main ! Prolongez votre expérience multijoueur sur BioShock 2 en montant jusqu’au niveau 50 et bénéficiez de récompenses telles qu’une troisième série d’améliorations d’armes. De plus, vous aurez la possibilité d’accomplir 20 nouvelles épreuves, de jouer avec 2 personnages inédits et de porter 5 masques supplémentaires. Nous savions que vous aimeriez !

Métro de Rapture : En tant qu’un de nos très estimés membres de l’équipe de Sinclair Solutions, nous souhaitons vous inviter à goûter aux plaisirs de Renaissance ! Mais seulement si vous êtes vraiment impliqué et que vous avez atteint le plus haut niveau. De toute façon, tous nos membres peuvent bénéficier des 6 nouvelles cartes dans le Métro de Rapture.

Zigo et Blanche: Participez au programme de récompense du consommateur de Sinclair Solutions, et retrouvez deux nouveaux personnages pour le mode multijoueur de BioShock 2 : Mlle Blanche de Glace, actrice de renommée internationale, et Zigo D’Acosta, l’un des marins les plus réputés de Rapture. Il ne tient qu’à vous de débloquer ces récompenses !

BioShock Infinite:

Redevable envers les mauvaises personnes, avec sa vie en jeu, vétéran de la cavalerie américaine et désormais mercenaire, Booker DeWitt dispose d’une opportunité unique pour effacer son ardoise. Il doit secourir Elizabeth, une mystérieuse jeune femme emprisonnée depuis sa plus tendre enfance et enfermée dans la ville flottante de Columbia. Forcés de se faire mutuellement confiance, Booker et Elizabeth établiront une puissante relation durant leur audacieuse évasion. Ensemble, ils apprendront à exploiter un arsenal croissant d’armes et de capacités, lors de combats sur des zeppelins dans les nuages, à toute vitesse sur des Sky-Lines (aérofrets) et dans les rues de Columbia, tout en survivant aux menaces de la cité volante et en découvrant son sombre secret.

Principales caractéristiques