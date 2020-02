GoFishing 3D (Nintendo Switch) – Le test

GoFishing3D The Real Fishing est une simulation de pêche. Edité par Ultimate Games et développé par Mastercode, le titre est décrit comme réaliste. Nous nous sommes laissés tenter par cette activité qui passionne plus d’un million de français. Monter à bord d’une barque, remonter les rivières ou encore découvrir des lacs avec de superbes vues. On était prêt à se relaxer et à attendre que ça morde… En vérité on a affaire ici à l’un des plus mauvais jeux de l’eShop.

Comment en 2019 (année de sa sortie sur Nintendo Switch), on peut sortir un jeu comme GoFishing3D ? Commençons par ce qui saute aux yeux, à savoir ses graphismes. On est prêt à accepter certains compromis mais le titre nous rappelle tout simplement la Nintendo 64 et les débuts de la 3D. Tout est vide, les arbres figés, les décors affligeants de pauvreté. Le jeu est juste horrible visuellement, seul les canards, oiseaux et poissons restent acceptables, il faut bien essayer de lui trouver des points positifs…

En réalité, on comprend très vite que le jeu à zéro ambition, et ce dès le menu. On peut choisir entre un homme et une femme mais leur avatar ne ressemblent à rien : une tenue de camouflage et des visages dignes des premiers jeux en 3D. Le titre propose de jouer avec ou sans les vibrations HD et le gyroscope, pourquoi pas. Au plus vous pêchez de poissons, au plus votre niveau augmente et vous recevrez également chaque jour de l’argent en guise de récompense. Cela permet ensuite d’acheter de l’équipement et les niveaux gagnés permettent de débloquer d’autres zones de pêche.

Côté prise en main, il n’y a rien à sauver non plus, c’est une catastrophe. Notre personnage ne marche pas non, il glisse sur le sol sans aucune animation. Le stick gauche permet de déplacer son joueur en même temps que la caméra et le stick droit de cibler son lancer. La prise en main est fastidieuse et en aucun cas plaisante. Lorsqu’un poisson mord, la manette vibre et il faut incliner le stick gauche vers le bas puis utiliser la gâchette pour remonter le poisson. Aucune difficulté particulière, juste un systèle de jeu médiocre. Le support du tactile n’est pas pris en compte, ce qui est dommage au vu de toutes les options sur la gauche de l’écran.

On peut y changer sa canne à pêche, le type de fil, les appâts et leurres, le flotteur, les hameçons, sa position sur la carte. Cependant, rien n’est expliqué sur la façon d’appréhender le jeu. Aucun conseil n’est donné. On est certes dans une simulation mais sans rien derrière, à part un pauvre système de niveau et des records de poissons pêchés. Vous pouvez également pêcher en utilisant la méthode de flottaison classique, ainsi que la méthode de filage. En termes d’environnements, on trouve des lacs, des rivières. Il y en a 8 au total, tous sans aucune âme et au graphisme déplorable. En jeu, quelques bruits d’oiseaux et de canards et une seule musique générique dans le menu.