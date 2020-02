Tour d’actualité Nintendo Switch: 16 jeux annoncés, box, dates, DLC, etc.

C’est parti pour aujourd’hui!

On commence avec Half Past Fate qui arrivera le 12 mars sur Nintendo Switch pour $19.99.

L’IGN jette un nouveau regard sur le mode multijoueur “Battlemode” de Doom Eternal avec le directeur du jeu Hugo Martin:

XSEED a préparé deux nouvelles bandes-annonces pour mettre en valeur les célibataires et les bachelorettes de Rune Factory 4 Special. Ces deux bandes-annonces sont disponibles ci-dessous.

Atlus vient de publier le troisième trailer japonais de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Mais aussi une autre vidéo.

Dark Tower sort dans les prochains jours sur le Nintendo eShop européen de la Nintendo Switch, le 21 février. Il est en précommande à un prix de 3.50€ au lieu de 5€.

Dark Tower est un jeu permadeath brutal. Les chambres mortels de la tour du jeu ‘exploration de la mort où chaque pas est critique. Frayez-vous un chemin jusqu’au sommet de la tour en ouvrant les portes avec un nombre de clés brutalement limité. Faites face aux dangereux ennemis comme des gobelins, des squelettes, des mages, des vampires et plus encore.

Je vous propose de découvrir la jaquette européenne de Descenders sur Nintendo Switch qui arrivera au printemps.

LINE Games et Team Largo ont annoncé que leur jeu d’aventure Buried Stars allait être lancé sur Nintendo Switch. Le titre sortira au cours du premier semestre 2020. Aucun mot sur une localisation pour le moment.

Ultimate Games prépare la sortie de Otherworldly sur l’eShop de la Nintendo Switch dès le 21 février au prix de 6.99€.

Le développeur autrichien Salt Castle Studio est fier d’annoncer que son jeu multijoueur Chapeau sera disponible sur Nintendo Switch cette année. Dans Chapeau, l’esprit de la coopérative locale est bien vivant, et il y a des coiffes hilarantes et obsédantes !

Climber: Sky is the Limit arrive cette année sur Nintendo Switch.

Uncharted Tides: Port Royal arrivera sur Nintendo Switch le 20 février pour un prix de 14.99€.

Une vidéo d’introduction pour Katana Kami : A Way of the Samurai Story avec Dojima & Nanami. Le jeu sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 20 février 2020.

Précédemment sorti en novembre 2019 pour le Japon, le 30e anniversaire de Boulder Dash arrive très bientôt en Occident. Selon une annonce sur la boutique Nintendo Switch eShop, le titre BBG Entertainment sera lancé le 27 février 2020.

Cela fait presque un an que nous n’avons pas entendu parler du DLC pour Katana Zero. Heureusement, le contenu supplémentaire est toujours en préparation, selon Askiisoft. Le développeur affirme qu’il est “3x la taille prévue à l’origine”. On ne sait pas grand-chose sur le DLC, notamment sur la date de sa sortie. Cependant, il sera entièrement gratuit pour tous les joueurs.

Hey everyone, long time no see! Here are some updates.

-I’m getting close to wrapping up the mobile game I’m making, @PocketSquirrel.

-The Katana ZERO DLC is 3x the original planned size, but is still in development and will still be free. Thank you for your patience with this.

— Justin (@askiisoft) February 14, 2020