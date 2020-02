EQQO (Nintendo Switch) – Le test

« Mon nom est Seada. Je suis tisserande. À l’aide de mon fil, je conte les petites et grandes histoires de mon peuple. Des histoires comme celle de l’enfant qui sauva notre vallée… L’histoire de mon fils Eqqo à qui la vie avait tout donné, sauf le sens de la vue. Ses oreilles, cependant, étaient avides des légendes dont je tissais les tapisseries sacrées pour les temples de nos villages. Sa favorite était celle du Dieu Serpent, qui descendait du ciel pour déposer un Œuf sacré au cœur d’un arbre sans âge… L’Arbre-Mère. Hélas, malgré la beauté des légendes, le monde oubliait les dieux. Bientôt, on parla d’un homme venu d’une autre vallée et qui levait une armée pour asservir et voler. Ce n’était pas une légende, mais une réalité brutale qui frappa notre village, parmi bien d’autres. Eqqo restait un enfant. Un jour il sortit jouer… Et ne revint jamais. Depuis je n’ai cessé de le chercher, l’appeler, le pleurer… En vain. Mais il y a toujours un moyen… un espoir… et cela commença avec un simple fil. »

C’est donc l’histoire d’Eqqo, un petit garçon aveugle et de sa mère tisserande. Ce jeu se déroule sous la forme d’une histoire interactive dans laquelle vous incarnez Seada la tisserande qui va guider son fils tout au long de son aventure à la manière d’un narrateur omniscient en l’aidant notamment à résoudre les mystères d’un immense temple. À l’origine, le jeu est développé par Parallel Studio pour la réalité virtuelle sur smartphone grâce à des casques spécifiques. Eqqo a bénéficié d’une adaptation sur Nintendo Switch qui est très réussie et qui utilise au mieux les fonctionnalités de la console : écran tactile, gyroscope… Ce test a d’ailleurs été réalisé essentiellement en mode nomade afin de pouvoir en bénéficier au mieux . Un mode docké existe, mais vous prendrez moins de plaisir à suivre les aventures d’Eqqo qu’en mode nomade, là où le jeu prend du sens.

Un gameplay unique sur Switch !

Eqqo propose un gameplay encore unique sur Switch puisque le gyroscope vous permet de visualiser le monde qui entoure le petit garçon, et ce à 360°. Merci à l’adaptation de la VR ! Vous pourrez ainsi visualiser avec précision tout ce qui vous entoure et découvrir les mécanismes cachés et les fresques partiellement effacés qui recouvrent les murs du temple d’Issa. Un menu constitué de simple point blanc vous permettra de changer la vue dans la pièce afin d’améliorer votre visibilité dans les différents endroits et afin de suivre la progression d’Eqqo.

Pour ses déplacements, vous devrez tapoter l’écran afin de faire du bruit et ainsi de guider le petit garçon aveugle au travers de plaines ou d’un temple. Eqqo a une démarche mal assurée, mais il contournera sans problème les obstacles se dressant sur son chemin ou les escaladera. Il possède peu de capacité : se déplacer, porter l’œuf sacré et activer quelques mécanismes. L’œuf, bien que fragile et vulnérable, vous sera utile, car il sera la clé de nombreuses portes et mécanismes. Toutes les autres actions seront effectuées par Seada, c’est-à-dire, vous. Vous pourrez déplacer des objets, faire apparaître des fresques, actionner des leviers et des rouages… Grâce à ces 3 « personnages », vous devrez résoudre les énigmes qui vous barrent la route et éviter les ennemis qui essaient de voler ou de manger l’œuf sacré : les ombres et le sonneur de cloches.

Une ambiance assez triste mais poétique

Eqqo est un jeu triste. Dès la bande-annonce, diffusée avant l’apparition du menu, vous vous rendez compte que l’ambiance ne sera pas à la fête. À l’image de Rime, les musiques et les décors que vous traverserez seront poétiques, les mélodies d’ambiance et les bruitages accompagnant parfaitement l’histoire du jeu et vous permettant de réfléchir aux différentes énigmes tout en gardant à l’esprit l’importance de votre quête et la fragilité de votre équipe.

Seada sera toujours présente même si elle n’apparaît pas, ses actions étant omniprésentes et nécessaires pour avancer dans le jeu. Sa voix vous accompagnera, vous contant l’histoire de son fils et de l’œuf sacré au fur et à mesure de votre progression. Une voix off en français ou en anglais est disponible accompagnée, si vous le souhaitez, de sous-titres. Il est vraiment très agréable d’avoir une narration en français d’autant qu’elle contribue à l’ambiance générale du jeu : entre conte et énigme. Cette dernière, bien que volontairement triste, vous donnera envie d’avancer pour connaître la fin de la légende « de l’enfant qui sauva son village ».