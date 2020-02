Deliver Us The Moon confirmé sur Nintendo Switch

Wired Productions se prépare à sortir son jeu d’aventure et de science-fiction dans le monde entier le 24 avril ; une édition Nintendo Switch™ sortira pendant l’été

Watford, Royaume-Uni – le 19 février 2020 – L’éditeur récompensé Wired Productions et le studio de jeux vidéo néerlandais novateur KeokeN Interactive sont heureux de confirmer que l’aventure épique de science-fiction Deliver Us The Moon prépare un atterrissage mondial le 24 avril sur PlayStation®4 et Xbox One. Les fans de la Nintendo Switch recevront quant à eux le jeu pendant l’été 2020.

Disponible dès maintenant en précommande et bientôt sur console pour la toute première fois, Deliver Us The Moon sera disponible en deux éditions : Standard et Deluxe. L’édition Deluxe, disponible en version physique et numérique, comprendra la bande-son originale du jeu, aussi épique que renversante, ainsi qu’un époustouflant artbook numérique de 100 pages.

Découvrez les prestigieux éloges reçus par le jeu ainsi que la bande-annonce de sortie ici :

Généré par Unreal® Engine 4, Deliver Us The Moon se déroule dans un futur apocalyptique proche où les ressources de la Terre se sont taries et où l’humanité dirige son regard vers les étoiles. Les nations se sont unies pour créer la World Space Agency, une organisation dont la mission est de résoudre l’extrême crise énergétique. La solution ? Coloniser et exploiter les réserves naturelles de la Lune en Helium-3 pour répondre aux besoins énergétiques d’une population terrestre toujours croissante. Soudainement, et sans avertissement, les communications avec la Lune sont coupées et la source d’énergie est perdue. Plongées dans les ténèbres et sans alimentation, des années passent tandis que les gouvernements mondiaux se rassemblent une fois de plus pour embarquer dans une nouvelle mission : rétablir l’approvisionnement en énergie, et avec, l’espoir de l’espèce humaine.

Sorti en octobre 2019, Deliver Us The Moon a été aussi bien accueilli par la critique que par les fans. En décembre 2019, le jeu a bénéficié d’une mise à jour pour le rendre compatible avec le ray tracing en temps réel, ce qui en fait l’un des premiers titres indépendants à utiliser cette technologie ainsi que la dernière version de la technologie de super-échantillonnage via Deep Learning (DLSS) de Nvidia. L’amélioration qui en a résulté a permis d’offrir l’un des mondes aux graphismes les plus immersifs jamais présentés par un studio indépendant.

Deliver Us The Moon est actuellement disponible sur Steam et GOG.com pour PC sur Windows, et sortira sur PlayStation®4 et Xbox One le 24 avril 2020. La version Nintendo Switch est en cours de développement et sa sortie est prévue pour l’été 2020. Deliver Us The Moon: Deluxe Edition sortira au PVC de 24,99 £/29,99 €/29,99 $. Pour consulter la liste des vendeurs, rendez-vous sur www.deliverusthemoon.com.