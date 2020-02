Empire of Sin (Nintendo Switch, PC) repoussé à la fin d’année

C’était un des jeux présentés lors du Nintendo Direct, Empire of Sin devait arrivé en ce début d’année.

Aujourd’hui, Paradox Interactive et Romero Games ont annoncé qu’ils sortiront à l’automne 2020.

Ebba Ljungerud, PDG de Paradox Interactive, a déclaré à propos de ce retard :

“Chez Paradox Interactive, avec nos partenaires de Romero Games, nous avons une vision ambitieuse pour Empire of Sin, et avons décidé ensemble qu’il fallait plus de temps de développement. Cela nous permettra de fournir le jeu que notre communauté mérite et qui répond à nos normes”.

Brenda Romero de Romero Games a également fait part de ce qui suit :

“Le défi de créer un jeu comme personne n’en a jamais fait est exactement cela : créer un jeu que personne n’a jamais fait. Il faut du temps pour tout mettre en place et cela nous offre des opportunités uniques. Je suis reconnaissant que nous prenions le temps supplémentaire pour peaufiner. Le soutien et l’enthousiasme dont notre communauté a fait preuve jusqu’à présent pour Empire of Sin est incroyable. Nous espérons qu’une fois que vous serez lâchés à Chicago et que vous verrez le monde que nous avons créé, vous croirez que cela valait la peine d’attendre !

L’intrigue se passe dans le Chicago des années 1920s et se concentre sur les personnages du titre. Découvrez les fonctionnalités du jeu, les combats au tour par tour, ainsi que la gestion de votre organisation criminelle. Dans Empire of Sin, les joueurs créent leur propre empire criminel et impitoyable en contrôlant l’un des quatorze patrons en lice pour diriger la pègre du crime organisé au sein de la ville. Avec des conditions de départ générées aléatoirement, les joueurs devront s’adapter pour survivre et être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour déjouer leurs adversaires. Empire of Sin sera disponible sur PC, Mac, Switch, Xbox et PlayStation au printemps 2020.

Empire of Sin, le jeu de stratégie de Romero Games et Paradox Interactive, vous place au cœur du monde underground, impitoyable et criminel de Chicago pendant sa période de prohibition dans les années 20. C’est à vous de bousculer, de charmer et d’intimider les autres pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet et tout faire ensuite pour y rester. Ce jeu, très axé sur ses personnages, place le joueur dans un univers de strass et paillettes, au cœur même du glamour propre à cette époque. Ils devront alors travailler dans les coulisses de la scène du crime organisé.

A propos de Empire Of Sin :

Bâtissez un empire du crime : Erigez votre empire du crime en partant de zéro, en organisant des raquettes dans votre voisinage (que ce soit dans des bars clandestin, des brasseries, des bordels, ou encore des casinos) et recrutez une équipe de loyaux gangsters pour vous approprier le quartier. Une fois que vous vous serez fait un nom, étendez votre influence en défiant les territoires ennemis et déployez davantage votre business.

Explorez une ville fascinante : Parcourez les rues animées et chaque quartier, tels que Little Italy ou West Loop, avec de vrais monuments historiques et divers événements. Interagissez avec plus de soixante personnages aux histoires et personnalités qui vous indiqueront comment vous comporter avec eux. Chaque personnage pouvant être recruté possède une personnalité et des relations qui affecteront considérablement votre aventure. Il vous faudra contraindre, séduire, menacer et même tuer pour atteindre vos objectifs.

Défendez et étendez votre territoire : Si vous êtes obligés d’en venir aux mains, hypothétiquement bien sûr, profitez-en pour envoyer un message aux autres gangsters des différents quartiers. Affrontez vos ennemis dans des combats au tour par tour. Recrutez vos petites frappes de façon stratégique pour créer une certaine alchimie au sein de votre équipe afin de maximiser vos dégâts et donc vous assurer de garder la ville à votre merci.

Etendez votre influence : Créez et défaites des alliances, soudoyez les policiers, négociez sur le marché noir pour avoir un avantage et élargir l’influence de votre famille criminelle. Veillez à toujours garder vos ennemis proche et n’oubliez jamais d’y introduire une taupe dans leur gang afin d’avoir des yeux partout.

Dominez le voisinage : Que vous ayez atteint le sommet par la violence, par un business avisé ou grâce à votre notoriété, il existe une infinité de façon de devenir le roi ou la reine de Chicago. Avec des conditions de départ variées et en créant de nouvelles équipes de malfrats, vos parties ne se ressembleront jamais.