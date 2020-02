Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch ne connait toujours pas la crise

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 10 au 16 février 2020).

01./00. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix # <ACT> (Sega) {2020.02.13} (¥5.990) – 53.606 / NEW

02./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 24.534 / 3.427.385 (+6%)

03./01. [PS4] Granblue Fantasy: Versus # <FTG> (Cygames) {2020.02.06} (¥6.980) – 12.165 / 98.413 (-86%)

04./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.275 / 1.263.898 (+24%)

05./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 10.238 / 686.144 (-56%)

06./05. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 9.367 / 151.548 (-3%)

07./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.155 / 3.561.812 (-2%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.548 / 2.773.951 (-4%)

09./00. [PS4] Death end re;Quest 2 # <RPG> (Compile Heart) {2020.02.13} (¥7.600) – 7.003 / NEW

10./04. [PS4] Yakuza: Like a Dragon <ADV> (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 6.844 / 235.303 (-35%)