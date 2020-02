Devil May Cry 3 Special Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch

Un des épisodes préférés des fans de la série de beat’em all Devil May Cry, un des fleurons de l’éditeur de jeux vidéo Capcom, arrive sur la dernière-née des consoles Nintendo et propose des fonctions inédites.

a saga Devil May Cry revient faire parler la poudre sur Nintendo Switch dans une troisième aventure culte pour tous les adeptes de la saga et d’action SSStylée en général. DEVIL MAY CRY 3 SPECIAL EDITION fait revivre aux amateurs d’action effrénée, les prémices des aventures de Dante dans son face à face avec son frère Vergil, sur le point de déverrouiller le portail vers le Monde des Démons.

Dante doit y utiliser son épée Rebellion et ses deux pistolets Ebony et Ivory pour stopper Vergil et empêcher l’invasion. Cette préquelle est l’occasion pour les fans de découvrir ou redécouvrir de nombreux éléments fondateurs de la série culte comme la première rencontre du héros avec le personnage de Lady ou encore l’origine du nom de sa légendaire boutique.

DEVIL MAY CRY 3 SPECIAL EDITION perpétue l’ADN de la saga en continuant de proposer des combats techniques avec des armes toujours plus folles, tout en introduisant le système de « Styles ». Swordmaster, Gunslinger, Trickster ou RoyalGuard, les joueurs les plus émérites voltigeront d’un Style à l’autre pour optimiser leurs combos quand les moins dextres assureront plutôt l’efficacité de leurs actions en se spécialisant sur celui de leur choix. DEVIL MAY CRY 3 est également l’épisode ayant introduit la possibilité de basculer à la volée entre deux armes équipées pour une liberté d’enchainements décuplée …

La SPECIAL EDITION de DEVIL MAY CRY 3 inclut l’ opportunité d’incarner Vergil et le Mode de survie Palais Sanglant et ses 9999 étages remplis d’ennemis toujours plus hargneux à affronter. Cette version Switch introduit de nouvelles fonctions telles que le changement de Style à la volée ou celui entre toutes les armes disponibles, mais aussi un mode coop à deux joueurs inédit pour le Palais Sanglant.

Grâce à la spécificité itinérante de la console, il est possible pour la première fois de profiter de cette aventure plus dantesque que jamais partout où les joueurs le désireront.

DEVIL MAY CRY 3 Special Edition est un jeu d’action/Beat’em All acclamé par la critique, disponible en version dématérialisée depuis le 20 février 2020 sur Nintendo Switch. Devil May Cry et Devil May Cry 2 sont déjà disponibles sur le Nintendo eShop.