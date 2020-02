Devil May Cry 3 Special Edition (Nintendo Switch) – Le test

Devil May Cry 3 : l’éveil de Dante, est un jeu développé par Capcom production studio 1 et édité par Capcom lui-même. Sorti sur PS2 une première fois en 2005, le titre ne tarda pas à sortir sur Windows un an après la sortie la version console de chez Sony. Après un échec sur le deuxième volet de la série, Capcom avait décidé de revenir aux sources de la série, en gardant et en améliorant ce qui avait fait le succès du premier. Alors nous voilà en 2020, le 20 février, au jour J de la sortie de ce Devil May Cry 3 : l’éveil de Dante spécial édition, qui pour le coup, nous propose de petites modifications bien plaisantes pour le retour du fils de Sparda sur nos console portable de chez Nintendo.

C’EST LE MÊME SANG QUI COULE DANS NOS VEINES

Pour ceux qui ne connaissent pas du tout DMC, ce troisième opus est une préquelle de la série. Donc si vous découvrez la série par cet épisode, ne vous en faites pas, ceci est le début de l’histoire du protagoniste tant aimé des joueurs. Ce volet nous raconte les débuts de Dante combattant son frère jumeau et antagoniste Vergil.

L’histoire se passe quelques années avant Devil May Cry où l’on voit un Dante plus jeune et plus fougueux que dans les deux premiers opus. Vergil veut rouvrir les portes du monde des démons afin de récupérer la toute puissance de son père Sparda. À ses côtés, Arkham, un humain au passé obscur pouvant maîtriser quelques pouvoirs démoniaques “invitera” Dante à rejoindre son frère au sommet du Temen-Ni-Gru (tour géante ayant surgi du sol, qui a autrefois permis à Sparda de sceller la porte du monde inférieur). Dante doit retrouver son frère et l’empêcher de briser le sceau de Sparda. Durant son exploration du Temen-ni-Gru, il y croisera la route d’une jeune chasseuse de démons qu’il baptisera Lady. Sa quête lui apprendra qui il est, ce qu’il est et le contraindra à accepter tout ce que cela implique.

FREESTYLE SUR DE LA BONNE MUSIQUE MÉTAL

Pour ceux qui connaissent cet opus, vous savez qu’ il a plusieurs styles de combat proposé. Dante pourra donc utiliser 4 styles de combat différents que le joueur pourra exploiter afin de trouver le style qui lui convient : Swordmaster, Gunslinger, Trickster et Royalguard. Il sera possible d’en changer à chaque fin de mission ou si vous trouvez la statuette au sablier. Enfin, ce sera le cas seulement si vous décidez de jouer en mode classique parce que oui, dans cette édition spéciale, un mode freestyle est disponible dans lequel il vous suffit de presser les différentes directions de La Croix directionnelle de votre console pour changer à la volée le style de combat. Une nouveauté qui s’avère pratique pour ceux qui ont l’envie de changer leur façon de jouer en cours de route pour mieux s’adapter à tel ou tel ennemi.

Sinon, e système de combat reste inchangé et comparé au deuxième épisode, se gère vraiment bien. On y retrouve les mêmes touches principales : pour frapper ( X ) pour sauter ( B ) et pour tirer ( Y ), sans oublier le verrouillage des ennemis ( R ) et la touche action ( A ) pour l’ouverture des portes et autre découverte.

Le jeu a gardé tout son dynamisme, il est toujours aussi rapide et donne surtout toujours envie de battre encore et encore ces monstres sortant par horde. Le système de caméra que nous avons à chaque épisode est encore présent dans celui-ci. Mais pour ce troisième de la série, beaucoup d’efforts ont été faits. Outre la possibilité de pouvoir tourner la caméra nous-même avec le second joystick, la caméra de base nous fait beaucoup moins défaut comparée à celle des 2 premiers qui était totalement agaçante. La musique est encore bien présente pendant les phases de combat. Le jeu nous propose du métal qui va encore une fois à merveille avec l’ambiance gothique. Les sons environnants sont bien réalisés, le bruit de la pluie, des pas de Dante ou les sons des armes sont très réalistes.

DU BIEN POUR LES YEUX

Au début du jeu, on vous propose de suivre une toute première cinématique où l’on voit Dante tout en haut de la tour, se battant contre son frère Vergil. Une belle cinématique mais assez pixélisée. Par la suite la cinématique continue et montre Dante qui était encore chez lui 1 heure auparacant. Le graphisme reste inchangé à ce moment là encore… La première réaction en voyant cela sont la déception et donne l’impression de retourner sur la version PS2 et surtout, avec un sentiment de colère face à la feignantise dont les développeurs ont fait preuve en proposant ce DMC 3. C’est alors que soudain, le jeu se lance sur cette phase de didacticiel dans laquelle on voit un graphisme complètement changé. Les personnages et monstres ont bien eu droit à un lissage tout propre. Le sol, les décors, les armes, tout, ou du moins presque tout, a eu le droit à une retouche de la part de Capcom.

Par contre, Devil May Cry 3 a tout de même garder les défauts des précédents opus comme des textures pas forcément propres ou des problèmes de collisions avec des pieds qui rentrent dans le sol par moment. On va dire que c’est le charme des vieux jeux.

ÉDITION SPÉCIALE

Mais cette édition ne nous propose pas que la possibilité de changer de style à loisir ! Il sera aussi possible de jouer avec Vergil et son Katana au style de combat propre au personnage qui s’appelle ” Dark Slayer “. Mais ce n’est pas tout, vous aurez le choix de jouer en jaune ou en dorée. Le jaune permet d’acheter des Sphères Jaunes moins chères mais qui ramènent au Gardien du Temps le plus proche alors que le doré permet de se relever à l’endroit de sa mort en achetant des Sphères Dorées qui coûtent un peu plus cher.

Et bien entendu, à tout cela s’ajoute le palais Sanglant, avec ses 9999 étages qui sont cette fois, totalement aléatoires dans les combats comme dans la difficulté. Vous ne pouvez pas sauvegarder votre progression dans ce mode mais vous avez néanmoins la possibilité de choisir de faire tous les étages ou non : après chaque combat, 3 points élémentaires apparaissent vous téléportant plus ou moins loin dans le Palais Sanglant ; le point d’eau vous téléporte à l’étage suivant, celui de foudre vous téléporte 10 étages plus loin et celui de feu, 100 étages plus loin.