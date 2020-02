La dernière extension de Portal Knights arrive sur Nintendo Switch

Le pack d’extension « Druides, Pelus et Défense de reliques » introduit une classe inédite ainsi qu’une toute nouvelle race de personnage

CALABASAS, Californie, le 20 février 2020 – 505 Games et Keen Games sont heureux d’annoncer qu’un nouveau pack d’extension empli d’action est aujourd’hui disponible pour Portal Knights sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam), au prix public conseillé de 9€99.

Le pack d’extension « Druides, Pelus et Défense de reliques » offre aux joueurs de Portal Knights encore plus de d’aventure, de découverte et de styles de gameplay !

Introduisant une toute nouvelle classe, Portal Knights propose désormais aux joueurs de s’aventurer à travers ses mondes en 3D immersifs et colorés en tant que druide métamorphe. Les joueurs qui choisiront d’incarner un druide pour débuter leur aventure Portal Knights pourront embrasser pleinement leur côté sauvage et se transformer à loisir en ours féroce, en araignée effrayante ou bien encore en un gros tas visqueux… Ces différentes formes possèdent chacune des capacités et des attaques uniques. La nouvelle race des féroces et poilus « Pelus » est également disponible dans cette extension. Les joueurs ont donc la possibilité de créer leur propre personnage de cette fière race dont ils peuvent personnaliser la couleur de fourrure, les oreilles, le museau et bien plus encore !

Trois nouvelles arènes débordantes d’action sont également proposées dans cette extension. Au sein de ces arènes, les joueurs de druides et de pelus devront défendre d’anciennes reliques. Ils devront fabriquer des pièges et des armes magiques pour surmonter les vagues d’attaques ennemies et gagner des récompenses héroïques, dont notamment des montures mythiques de licornes et de dragons. Chaque arène dispose également d’un mode difficile, où seuls les joueurs les plus audacieux pourront venir à bout des ennemis les plus coriaces.

Pour une durée limitée, les joueurs peuvent profiter d’une réduction de 10% sur l’achat du pack « Druides, Pelus et Défense de reliques » via le Microsoft Games Store, le PlayStation Store et Steam.

En parallèle de ce pack d’extension, une mise à jour de contenu gratuite est également disponible aujourd’hui. Cette mise à jour comprend de nombreuses nouveautés :

Les montures de base, y compris les chevaux, les cochons et plus encore (en vente chez les marchands PNJ à travers le pays d’Elysia), sont désormais disponibles pour tous les joueurs.

Les plaques de pression musicales sont maintenant disponibles à l’achat dans le mode aventure de Portal Knights . Faites équipe avec vos amis et composez de belles musiques ensemble !

. Faites équipe avec vos amis et composez de belles musiques ensemble ! De nouveaux éléments rejoignent le mode créatif, dont notamment des points indiquant les ennemis et de nouveaux objets permettant aux joueurs de créer leurs propres pistes de course pour les montures nouvellement gagnées.

PC UNIQUEMENT : les joueurs peuvent modifier le texte des PNJ et créer leurs propres mini-aventures !

Corrections de bugs et amélioration de la stabilité du jeu.

Cette mise à jour ainsi que la nouvelle extension seront très prochainement disponibles sur la version Nintendo Switch du jeu.