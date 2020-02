tinyBuild publie une version jouable de la suite de Hellpoint avant la sortie du jeu (PC)

Hellpoint: The Thespian Feast est désormais disponible gratuitement sur Steam

20 février – L’éditeur tinyBuild et le studio Cradle Games viennent d’annoncer la sortie surprise de Hellpoint: The Thespian Feast, désormais disponible gratuitement sur Steam : https://store.steampowered.com/app/1243140/Hellpoint_The_Thespian_Feast



The Thespian Feast est un chapitre qui fait suite à Hellpoint et qui se déroule de nombreuses années après le jeu de base, dans lequel le joueur incarne un nouveau personnage principal.

“Pour ceux et celles qui nous suivent depuis un certain temps, voici la carte de la toute première démo que nous avons sortie il y a quatre ans” – déclare Matt Boudreau, directeur créatif chez Cradle Games. “Dans le jeu final, il s’agit de la sixième carte si vous suivez le chemin principal et je pense que les joueurs trouveront intéressant de voir à quel point le jeu a progressé depuis lors. La zone est totalement envahie par les démons de Thespian, une race de monstres sculptant la chair mais aussi de dégénérés festoyant de manière sanglante. Par rapport à la démo de 2016, The Thespian Feast propose des ennemis complètement nouveaux et un nouveau combat de boss assez brutal, sans oublier la possibilité de jouer en coopération via un écran partagé !“

À propos de Hellpoint

Hellpoint est un jeu de rôle intense et sombre prenant place dans un univers de science-fiction. Le joueur se trouve dans une station spatiale abandonnée, en orbite autour d’un trou noir supermassif. S’inspirant de jeux comme Dark Souls et Dead Space, et proposant une atmosphère pouvant rappeler Event Horizon ou encore Hellraiser, Hellpoint propose un mode coopératif multijoueur (avec écran partagé et support en ligne) tout en plongeant les joueurs dans un récit tordu impliquant les dieux cosmiques, la physique quantique et des civilisations spatiales disparues.

La sortie de Hellpoint est prévue le 16 avril sur PC (Windows, Linux, Max), PS4, Xbox One et sur Nintendo Switch.