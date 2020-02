Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon introduit davantage de Pokémon de Galar dans la nouvelle extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles ​​​​​​​

Le 21 février 2020 – Des douzaines de Pokémon récemment découverts dans la région de Galar arrivent dans la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Épée et Bouclier – Clash des Rebelles de The Pokémon Company International, qui sortira dans le monde le 1er mai.

Dans les boosters, les decks à thème, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales, l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles continue à introduire de nouveaux Pokémon-V et Pokémon-VMAX tels que Salarsen-VMAX inspiré du Salarsen Gigamax des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Les Dresseurs auront la joie d’ajouter les cartes clés suivantes dans leur collection du JCC Pokémon :

16 Pokémon-V tels que Salarsen-V, Moumouflon-V, Fulgudog-V et Dunaconda-V, ainsi que 14 Pokémon-V entièrement illustrés

7 Pokémon-VMAX dont les Évolutions finales des Pokémon de départ de Galar, ainsi que Pachyradjah-VMAX et Lanssorien-VMAX

Plus de 15 cartes Dresseur et 4 cartes Supporter entièrement illustrées

4 nouvelles cartes Énergie spéciale

Dès la sortie de l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles, les cartes seront disponibles dans l’appli Card-Dex du JCC Pokémon, qui permet de facilement consulter et découvrir les cartes des séries Épée et Bouclier et Soleil et Lune du JCC Pokémon.

Les joueurs du JCC Pokémon auront également la possibilité de jouer avec Épée et Bouclier – Clash des Rebelles avant son lancement en participant aux tournois d’Avant-première qui prendront place du 18 au 26 avril dans les magasins participants que vous trouverez ici : pokemon.fr/localisateur.