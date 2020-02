Retour sur le gameplay unique de Overpass

Lesquin, le 21 février 2020 – NACON et le studio Zordix Racing mettent aujourd’hui en lumière les spécificités du gameplay d’OverpassTM à travers une nouvelle vidéo présentant ses deux types de tracé : la Course d’Obstacles et la Course de Côte.

Lors des Courses d’Obstacles, la vraie difficulté est de savoir aborder chaque obstacle de la meilleure manière possible, qu’il soit naturel ou artificiel. Il faudra pour cela bien doser l’accélérateur, réfléchir où positionner ses roues pour trouver de l’adhérence et utiliser le blocage de différentiel à bon escient pour ne pas se retrouver bloqué. Plusieurs options s’offrent au joueur, et celle qui s’avèrera concluante dépend de plusieurs paramètres : son véhicule, le terrain, les dégâts subis mais aussi son style de conduite. Pour les courses de Côtes, l’objectif pour le joueur est de trouver son chemin vers le haut d’une colline. Si la distance est généralement plus courte, le challenge est plus grand. Savoir analyser le terrain devient alors un atout essentiel pour gravir des pentes impressionnantes.

Dans cette simulation off-road, mesurez-vous à des tracés extrêmes à bord de buggies et quads des plus grands constructeurs. À travers les différents modes de jeux en local ou en ligne, maitrisez la physique des terrains, surmontez les obstacles et gérez les dommages de votre véhicule pour relever ce défi off-road des plus exigeants. Overpass™ sera disponible sur PlayStation 4TM, Xbox One, PC via la plateforme Epic Games Store le 27 février 2020 et ultérieurement sur Nintendo Switch ™ .