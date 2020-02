Ruiner, un jeu de tir brutal arrive sur Switch

Un autre titre de Devolver Digital se fraie un chemin vers la Switch. Ruiner est un jeu de tir brutal créé par Reikon Games. Il sortira sur la console de Nintendo prochainement.

RUINER est un jeu de tir d’action créé dans l’esprit des animes cyberpunk et des jeux classiques. RUINER possède un gameplay rapide et brutal, mais sophistiqué, dans un monde original avec un scénario mature et un style visuel unique. Il est né de la passion pour de grands jeux, mais aussi pour repousser les limites. RUINER s’inspire des motifs cyberpunks, mais ce n’est pas un pur jeu cyberpunk. L’inspiration principale des développeurs est le monde dans lequel nous vivons. Parce que, pour eux, l’avenir est déjà là.

YOU CAN NEVER ESCAPE.

RUINER IS COMING TO #NintendoSwitch

WHEN?

01010011 01001111 01001111 01001110

You asked, we deliver. It took a while, but we're almost there. Get ready. Help us and SPREAD THE NEWS!#RUINER #ruinergame #nintendo #switch #cyberpunk pic.twitter.com/PuAmj1g4SJ

